В Челябинске выбрали главу района

22 сентября 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Сергей Кочетков продолжит руководить Металлургическим районом Челябинска еще один срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области Глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков переизбрался на новый срок. Такое решение 22 сентября приняли депутаты Металлургического совета. «Из 25 депутатов на заседании присутствовали 17. Единогласно был выбран Сергей Кочетков», — рассказал корреспонденту URA.RU спикер собрания Алексей Четвернин. Накануне перевыборов в Челябинске ходили упорные слухи, что Кочетков может потерять свой пост. Однако в мэрии областного центра над ними только смеялись, указывая, что предполагаемые преемники не имеют достаточного ценза работы в муниципальной власти.

Глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков переизбрался на новый срок. Такое решение 22 сентября приняли депутаты Металлургического совета. «Из 25 депутатов на заседании присутствовали 17. Единогласно был выбран Сергей Кочетков», — рассказал корреспонденту URA.RU спикер собрания Алексей Четвернин. Накануне перевыборов в Челябинске ходили упорные слухи, что Кочетков может потерять свой пост. Однако в мэрии областного центра над ними только смеялись, указывая, что предполагаемые преемники не имеют достаточного ценза работы в муниципальной власти.