19 сентября 2022

Более 10 человек пострадали в ДТП с пермским автобусом

Двое пострадавших в аварии с автобусом в Перми находятся в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, автобус, пермь
По предварительной информации, грузовик КАМАЗ наехал на автобус с пассажирами Фото:

По предварительным данным, в ДТП с участием грузовика КАМАЗ и автобуса №80 в Перми 11 пострадавших. Девять человек получили ушибы и двое госпитализированы. Об этом сообщает издание 59.RU.

«На Западном обходе в направлении шоссе Космонавтов произошел наезд грузового автомобиля на автобус 80-го маршрута. Водитель автобуса, действуя согласно должностной инструкции, вызвал экстренные службы. По предварительным данным, 9 человек получили ушибы, 2 человека госпитализированы», — передает издание со ссылкой на департамент транспорта пермской мэрии.

Ранее в telegram-канале ведомства сообщили, что автобус №80 временно курсирует через Кондратово, причиной этому стало ДТП на Западном обходе в направлении шоссе Космонавтов. По предварительной информации, КАМАЗ совершил наезд на автобус.

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По предварительным данным, в ДТП с участием грузовика КАМАЗ и автобуса №80 в Перми 11 пострадавших. Девять человек получили ушибы и двое госпитализированы. Об этом сообщает издание 59.RU. «На Западном обходе в направлении шоссе Космонавтов произошел наезд грузового автомобиля на автобус 80-го маршрута. Водитель автобуса, действуя согласно должностной инструкции, вызвал экстренные службы. По предварительным данным, 9 человек получили ушибы, 2 человека госпитализированы», — передает издание со ссылкой на департамент транспорта пермской мэрии. Ранее в telegram-канале ведомства сообщили, что автобус №80 временно курсирует через Кондратово, причиной этому стало ДТП на Западном обходе в направлении шоссе Космонавтов. По предварительной информации, КАМАЗ совершил наезд на автобус.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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