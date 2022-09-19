Более 10 человек пострадали в ДТП с пермским автобусом

Двое пострадавших в аварии с автобусом в Перми находятся в больнице

20 сентября 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

По предварительной информации, грузовик КАМАЗ наехал на автобус с пассажирами Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU По предварительным данным, в ДТП с участием грузовика КАМАЗ и автобуса №80 в Перми 11 пострадавших. Девять человек получили ушибы и двое госпитализированы. Об этом сообщает издание 59.RU. «На Западном обходе в направлении шоссе Космонавтов произошел наезд грузового автомобиля на автобус 80-го маршрута. Водитель автобуса, действуя согласно должностной инструкции, вызвал экстренные службы. По предварительным данным, 9 человек получили ушибы, 2 человека госпитализированы», — передает издание со ссылкой на департамент транспорта пермской мэрии. Ранее в telegram-канале ведомства сообщили, что автобус №80 временно курсирует через Кондратово, причиной этому стало ДТП на Западном обходе в направлении шоссе Космонавтов. По предварительной информации, КАМАЗ совершил наезд на автобус.

По предварительным данным, в ДТП с участием грузовика КАМАЗ и автобуса №80 в Перми 11 пострадавших. Девять человек получили ушибы и двое госпитализированы. Об этом сообщает издание 59.RU. «На Западном обходе в направлении шоссе Космонавтов произошел наезд грузового автомобиля на автобус 80-го маршрута. Водитель автобуса, действуя согласно должностной инструкции, вызвал экстренные службы. По предварительным данным, 9 человек получили ушибы, 2 человека госпитализированы», — передает издание со ссылкой на департамент транспорта пермской мэрии. Ранее в telegram-канале ведомства сообщили, что автобус №80 временно курсирует через Кондратово, причиной этому стало ДТП на Западном обходе в направлении шоссе Космонавтов. По предварительной информации, КАМАЗ совершил наезд на автобус.