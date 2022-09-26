При обстреле Горловки ранены двое детей

26 сентября 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Двое детей ранено после обстрела Горловки ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После обстрела украинской армии города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) ранены двое детей, а также разрушено несколько домов. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько. «По предварительной информации, вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки (пр. Ленина) ранения получили двое детей», — написал Приходько в своем telegram-канале. По итогам обстрела разрушено несколько объектов инфраструктуры Центрально-Городского района города, среди них газопровод, здание школы и аптека. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. В ДНР и ЛНР по состоянию на 25 сентября явка составила более 50% избирателей. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися, несмотря на регулярные попытки ВСУ сорвать их. Комиссии продолжают работу под обстрелами, в первый день они были вынуждены спускаться в укрытия.

После обстрела украинской армии города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) ранены двое детей, а также разрушено несколько домов. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько. «По предварительной информации, вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки (пр. Ленина) ранения получили двое детей», — написал Приходько в своем telegram-канале. По итогам обстрела разрушено несколько объектов инфраструктуры Центрально-Городского района города, среди них газопровод, здание школы и аптека. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. В ДНР и ЛНР по состоянию на 25 сентября явка составила более 50% избирателей. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися, несмотря на регулярные попытки ВСУ сорвать их. Комиссии продолжают работу под обстрелами, в первый день они были вынуждены спускаться в укрытия.