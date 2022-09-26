При обстреле Горловки ранены двое детей

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Двое детей ранено после обстрела Горловки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После обстрела украинской армии города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) ранены двое детей, а также разрушено несколько домов. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько.

«По предварительной информации, вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки (пр. Ленина) ранения получили двое детей», — написал Приходько в своем telegram-канале. По итогам обстрела разрушено несколько объектов инфраструктуры Центрально-Городского района города, среди них газопровод, здание школы и аптека.

На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. В ДНР и ЛНР по состоянию на 25 сентября явка составила более 50% избирателей. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися, несмотря на регулярные попытки ВСУ сорвать их. Комиссии продолжают работу под обстрелами, в первый день они были вынуждены спускаться в укрытия.

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После обстрела украинской армии города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) ранены двое детей, а также разрушено несколько домов. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько. «По предварительной информации, вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки (пр. Ленина) ранения получили двое детей», — написал Приходько в своем telegram-канале. По итогам обстрела разрушено несколько объектов инфраструктуры Центрально-Городского района города, среди них газопровод, здание школы и аптека. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. В ДНР и ЛНР по состоянию на 25 сентября явка составила более 50% избирателей. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися, несмотря на регулярные попытки ВСУ сорвать их. Комиссии продолжают работу под обстрелами, в первый день они были вынуждены спускаться в укрытия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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