В Пермском крае открыли мемориальные доски погибшим в СВО

26 сентября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Память о погибших бойцах увековечили в Губахе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Губахе Пермского края открыли мемориальные доски местным жителям, погибшим в ходе спецопреации на Украине. Они появились на здании Уральского химико-технологического колледжа, где учились Роман Слободчиков и Дмитрий Бадрутдинов, сообщили в Союзе ветеранов боевых действий. «26 сентября 2022 года на стене „Уральского химико-технологического колледжа“ были открыты мемориальные доски героям — Роману Рустамовичу Слободчикову и Дмитрию Ильдаровичу Бадрутдинову, погибшим защищая интересы России и свободу жителей Донбасса. Оба они были студентами этого учебного заведения, вечная память героям…», — говорится в сообщении паблика «Сила в братстве 59» — ветераны Пермского края в соцсети «ВКонтакте». О гибели Романа Слободчикова стало известно в начале апреля. О Дмитрии Бадрутдинове ранее не сообщалось. Российские войска проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса от агрессии Киева.

В Губахе Пермского края открыли мемориальные доски местным жителям, погибшим в ходе спецопреации на Украине. Они появились на здании Уральского химико-технологического колледжа, где учились Роман Слободчиков и Дмитрий Бадрутдинов, сообщили в Союзе ветеранов боевых действий. «26 сентября 2022 года на стене „Уральского химико-технологического колледжа“ были открыты мемориальные доски героям — Роману Рустамовичу Слободчикову и Дмитрию Ильдаровичу Бадрутдинову, погибшим защищая интересы России и свободу жителей Донбасса. Оба они были студентами этого учебного заведения, вечная память героям…», — говорится в сообщении паблика «Сила в братстве 59» — ветераны Пермского края в соцсети «ВКонтакте». О гибели Романа Слободчикова стало известно в начале апреля. О Дмитрии Бадрутдинове ранее не сообщалось. Российские войска проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса от агрессии Киева.