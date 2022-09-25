25 сентября 2022
24 сентября 2022

В Пермском крае открыли мемориальные доски погибшим в СВО

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Возложение цветов к месту обстрела людей в Донецке. ДНР, Донецк, днр, донецк, место гибели, возложение, траур, возложение цветов, цветы, мемориал, терракт
Память о погибших бойцах увековечили в Губахе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Губахе Пермского края открыли мемориальные доски местным жителям, погибшим в ходе спецопреации на Украине. Они появились на здании Уральского химико-технологического колледжа, где учились Роман Слободчиков и Дмитрий Бадрутдинов, сообщили в Союзе ветеранов боевых действий.

«26 сентября 2022 года на стене „Уральского химико-технологического колледжа“ были открыты мемориальные доски героям — Роману Рустамовичу Слободчикову и Дмитрию Ильдаровичу Бадрутдинову, погибшим защищая интересы России и свободу жителей Донбасса. Оба они были студентами этого учебного заведения, вечная память героям…», — говорится в сообщении паблика «Сила в братстве 59» — ветераны Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

О гибели Романа Слободчикова стало известно в начале апреля. О Дмитрии Бадрутдинове ранее не сообщалось. Российские войска проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса от агрессии Киева.

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В Губахе Пермского края открыли мемориальные доски местным жителям, погибшим в ходе спецопреации на Украине. Они появились на здании Уральского химико-технологического колледжа, где учились Роман Слободчиков и Дмитрий Бадрутдинов, сообщили в Союзе ветеранов боевых действий. «26 сентября 2022 года на стене „Уральского химико-технологического колледжа“ были открыты мемориальные доски героям — Роману Рустамовичу Слободчикову и Дмитрию Ильдаровичу Бадрутдинову, погибшим защищая интересы России и свободу жителей Донбасса. Оба они были студентами этого учебного заведения, вечная память героям…», — говорится в сообщении паблика «Сила в братстве 59» — ветераны Пермского края в соцсети «ВКонтакте». О гибели Романа Слободчикова стало известно в начале апреля. О Дмитрии Бадрутдинове ранее не сообщалось. Российские войска проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса от агрессии Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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