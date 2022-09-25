25 сентября 2022

Житель Копейска отправился добровольцем в Донбасс отстоять мир для родителей. Видео

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Мир на Донбассе копейчанин устанавливает для своей мамы Фото:
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Житель Копейска (Челябинская область) принял решение стать добровольцем в Донбассе и назвал причиной поступка защиту мира для родителей. Ролик с записью появился в соцсети.

«Я приехал добровольцем по чувству воли души. Приехал убивать фашистов, чтобы больше такого не было. Защищать родину, защищать маму, чтобы мама спокойно жила», — рассказал копейчанин.

Автор видео называет мужчину Павлом, не указывая фамилии. Видеоролик появился в сети «ВКонтакте» 26 сентября около 13 часов и успел набрать к 16:45 почти 16 тысяч лайков.

Мобилизацию в стране объявили 21 сентября. В рамках призыва ожидаются три волны, первая из которых началась сразу после подписания приказа Минобороны РФ. Депутат Госдумы Владимир Павлов заявил: если повестку не вручили до 26 сентября, то на текущем этапе призывной кампании этого не произойдет.

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Житель Копейска (Челябинская область) принял решение стать добровольцем в Донбассе и назвал причиной поступка защиту мира для родителей. Ролик с записью появился в соцсети. «Я приехал добровольцем по чувству воли души. Приехал убивать фашистов, чтобы больше такого не было. Защищать родину, защищать маму, чтобы мама спокойно жила», — рассказал копейчанин. Автор видео называет мужчину Павлом, не указывая фамилии. Видеоролик появился в сети «ВКонтакте» 26 сентября около 13 часов и успел набрать к 16:45 почти 16 тысяч лайков. Мобилизацию в стране объявили 21 сентября. В рамках призыва ожидаются три волны, первая из которых началась сразу после подписания приказа Минобороны РФ. Депутат Госдумы Владимир Павлов заявил: если повестку не вручили до 26 сентября, то на текущем этапе призывной кампании этого не произойдет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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