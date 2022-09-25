Житель Копейска отправился добровольцем в Донбасс отстоять мир для родителей. Видео

26 сентября 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Мир на Донбассе копейчанин устанавливает для своей мамы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Копейска (Челябинская область) принял решение стать добровольцем в Донбассе и назвал причиной поступка защиту мира для родителей. Ролик с записью появился в соцсети. «Я приехал добровольцем по чувству воли души. Приехал убивать фашистов, чтобы больше такого не было. Защищать родину, защищать маму, чтобы мама спокойно жила», — рассказал копейчанин. Автор видео называет мужчину Павлом, не указывая фамилии. Видеоролик появился в сети «ВКонтакте» 26 сентября около 13 часов и успел набрать к 16:45 почти 16 тысяч лайков. Мобилизацию в стране объявили 21 сентября. В рамках призыва ожидаются три волны, первая из которых началась сразу после подписания приказа Минобороны РФ. Депутат Госдумы Владимир Павлов заявил: если повестку не вручили до 26 сентября, то на текущем этапе призывной кампании этого не произойдет.

Житель Копейска (Челябинская область) принял решение стать добровольцем в Донбассе и назвал причиной поступка защиту мира для родителей. Ролик с записью появился в соцсети. «Я приехал добровольцем по чувству воли души. Приехал убивать фашистов, чтобы больше такого не было. Защищать родину, защищать маму, чтобы мама спокойно жила», — рассказал копейчанин. Автор видео называет мужчину Павлом, не указывая фамилии. Видеоролик появился в сети «ВКонтакте» 26 сентября около 13 часов и успел набрать к 16:45 почти 16 тысяч лайков. Мобилизацию в стране объявили 21 сентября. В рамках призыва ожидаются три волны, первая из которых началась сразу после подписания приказа Минобороны РФ. Депутат Госдумы Владимир Павлов заявил: если повестку не вручили до 26 сентября, то на текущем этапе призывной кампании этого не произойдет.