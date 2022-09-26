Главный свердловский десантник отправит на Украину спецотряд

По словам Евгения Тетерина, он сам и возглавил бы отряд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Председатель свердловского отделения организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин готовит отряд добровольцев для отправки на Украину, где Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. По словам Тетерина, на текущий момент уехать в зону боевых действий, не дожидаясь повесток, готовы 150 десантников — ветеранов чеченской и афганской кампаний.

«У нас уже ведутся переговоры с Минобороны, чтобы сформировать бригады, которые я готов возглавить и вместе с ними отправиться в Луганск и Донецк, осуществить конституционное право. Сейчас у меня списки есть, порядка 150 человек, которые готовы убыть. Если нашу инициативу поддержат, то готовы продолжить [рекрутинг] и собрать человек 300. Пройти нормальную стажировку, вспомнить старое. В основном у меня ветераны боевых действий, все охотники, которые, как говорится, с оружием на „я“, с боевыми наградами», — рассказал Тетерин URA.RU.

Он добавил, что 100 подготовленных десантников со всего УрФО ранее уже выехали в ЛНР и ДНР. «Сейчас и ветераны 50-60 лет, которые прошли не одну горячую точку, готовы выехать. Вчера разговаривал с Лопаткиным (кавалер двух орденов, прошедший Афган, понимающий, что такое война не понаслышке), ему 60 лет, он говорит: „Если будет бригада, я готов встать и пойти“. Он готов исполнить свой гражданский долг, защищая свои рубежи», — передал Тетерин. В ноябре 2021-го его задержали по подозрению в коррупции в особо крупных размерах. Сам Тетерин называл обвинения «бредом». В июне 2022-го его отпустили из СИЗО.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности привлечь на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Прежде всего это касается граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности и в целом армейский опыт.