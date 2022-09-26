26 сентября 2022

Власти Перми с помощью прокурора облегчили себе работу

Публичные слушания в Перми будут проводиться онлайн
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, пермская городская дума, депутат городской думы, депутат пермь, заседание гордумы пермь
Депутаты перевели публичные слушания в онлайн Фото:

Власти Перми смогут проводить публичные слушания по важным для города вопросам, избегая сбора жителей для очных мероприятий. Депутаты на пленарном заседании продержали инициативу прокурора города Виталия Дымолазова о проведении слушаний в онлайн-режиме.

«Мы предлагаем тот порядок, который существовал в период введения антипандемических ограничений, распространить и на другие периоды вне зависимости от введения какого-либо режима готовности. Полагаем, что эти нормы позволят большее число граждан вовлечь в процесс обсуждения тех или иных вопросов», — пояснил прокурор Перми на заседании думы.

Согласно решению думы, за которое проголосовали депутаты, в Положение о публичных слушаниях теперь внесены изменения, которые предполагают, что «слушания проводятся в очном либо дистанционном формате. При проведении публичных слушаний в дистанционном формате ведется видеотрансляция в сети Интернет».

Как ранее рассказывало URA.RU, именно в онлайн-формате 18 октября состоятся слушания по вопросу изменения устава Перми. В отредактированном документе, в частности, исчезнет пункт о том, что через процедуру слушаний должен проходить перед принятием проект стратегии социально-экономического развития города.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Власти Перми смогут проводить публичные слушания по важным для города вопросам, избегая сбора жителей для очных мероприятий. Депутаты на пленарном заседании продержали инициативу прокурора города Виталия Дымолазова о проведении слушаний в онлайн-режиме. «Мы предлагаем тот порядок, который существовал в период введения антипандемических ограничений, распространить и на другие периоды вне зависимости от введения какого-либо режима готовности. Полагаем, что эти нормы позволят большее число граждан вовлечь в процесс обсуждения тех или иных вопросов», — пояснил прокурор Перми на заседании думы. Согласно решению думы, за которое проголосовали депутаты, в Положение о публичных слушаниях теперь внесены изменения, которые предполагают, что «слушания проводятся в очном либо дистанционном формате. При проведении публичных слушаний в дистанционном формате ведется видеотрансляция в сети Интернет». Как ранее рассказывало URA.RU, именно в онлайн-формате 18 октября состоятся слушания по вопросу изменения устава Перми. В отредактированном документе, в частности, исчезнет пункт о том, что через процедуру слушаний должен проходить перед принятием проект стратегии социально-экономического развития города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...