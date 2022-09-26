Власти Перми с помощью прокурора облегчили себе работу

Публичные слушания в Перми будут проводиться онлайн

27 сентября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Депутаты перевели публичные слушания в онлайн Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми смогут проводить публичные слушания по важным для города вопросам, избегая сбора жителей для очных мероприятий. Депутаты на пленарном заседании продержали инициативу прокурора города Виталия Дымолазова о проведении слушаний в онлайн-режиме. «Мы предлагаем тот порядок, который существовал в период введения антипандемических ограничений, распространить и на другие периоды вне зависимости от введения какого-либо режима готовности. Полагаем, что эти нормы позволят большее число граждан вовлечь в процесс обсуждения тех или иных вопросов», — пояснил прокурор Перми на заседании думы. Согласно решению думы, за которое проголосовали депутаты, в Положение о публичных слушаниях теперь внесены изменения, которые предполагают, что «слушания проводятся в очном либо дистанционном формате. При проведении публичных слушаний в дистанционном формате ведется видеотрансляция в сети Интернет». Как ранее рассказывало URA.RU, именно в онлайн-формате 18 октября состоятся слушания по вопросу изменения устава Перми. В отредактированном документе, в частности, исчезнет пункт о том, что через процедуру слушаний должен проходить перед принятием проект стратегии социально-экономического развития города.

Власти Перми смогут проводить публичные слушания по важным для города вопросам, избегая сбора жителей для очных мероприятий. Депутаты на пленарном заседании продержали инициативу прокурора города Виталия Дымолазова о проведении слушаний в онлайн-режиме. «Мы предлагаем тот порядок, который существовал в период введения антипандемических ограничений, распространить и на другие периоды вне зависимости от введения какого-либо режима готовности. Полагаем, что эти нормы позволят большее число граждан вовлечь в процесс обсуждения тех или иных вопросов», — пояснил прокурор Перми на заседании думы. Согласно решению думы, за которое проголосовали депутаты, в Положение о публичных слушаниях теперь внесены изменения, которые предполагают, что «слушания проводятся в очном либо дистанционном формате. При проведении публичных слушаний в дистанционном формате ведется видеотрансляция в сети Интернет». Как ранее рассказывало URA.RU, именно в онлайн-формате 18 октября состоятся слушания по вопросу изменения устава Перми. В отредактированном документе, в частности, исчезнет пункт о том, что через процедуру слушаний должен проходить перед принятием проект стратегии социально-экономического развития города.