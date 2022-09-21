Власти Перми отстраняют жителей от стратегии развития города

В новом уставе Перми исчезнет пункт о всенародном обсуждении стратегии развития города
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, здание администрации города, мэрия пермь
Власти Перми готовятся изменить устав города Фото:

Власти Перми запустили процедуру изменения Устава города. В отредактированном документе, в частности, исчезнет пункт о том, что проект стратегии социально-экономического развития Перми необходимо перед принятием обсудить на публичных слушаниях.

«Пункт 3 статьи 31 признать утратившим силу», — говорится в документах об изменении Устава на сайте думы. Этот пункт в действующей редакции Устава гласит: «Проект стратегии социально-экономического развития города Перми подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном думой».

Процедура редакции городского Устава пока предусматривает необходимость общественного обсуждения. Поэтому власти предлагают провести по этому поводу публичные слушания, которые планируют назначить на 18 октября. Пройдут они в дистанционном формате, указано в проекте решения думы. Вопрос о назначении слушаний депутаты должны рассмотреть на пленарном заседании 27 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что изменения вносятся и в Устав Пермского края. Они предполагают, что губернатор сможет избираться на пост более двух раз подряд, а должность главы администрации губернатора приравнивается к статусу заместителя главы региона.

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Власти Перми запустили процедуру изменения Устава города. В отредактированном документе, в частности, исчезнет пункт о том, что проект стратегии социально-экономического развития Перми необходимо перед принятием обсудить на публичных слушаниях. «Пункт 3 статьи 31 признать утратившим силу», — говорится в документах об изменении Устава на сайте думы. Этот пункт в действующей редакции Устава гласит: «Проект стратегии социально-экономического развития города Перми подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном думой». Процедура редакции городского Устава пока предусматривает необходимость общественного обсуждения. Поэтому власти предлагают провести по этому поводу публичные слушания, которые планируют назначить на 18 октября. Пройдут они в дистанционном формате, указано в проекте решения думы. Вопрос о назначении слушаний депутаты должны рассмотреть на пленарном заседании 27 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что изменения вносятся и в Устав Пермского края. Они предполагают, что губернатор сможет избираться на пост более двух раз подряд, а должность главы администрации губернатора приравнивается к статусу заместителя главы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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