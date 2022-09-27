Свердловский военком раскрыл, будут ли призывать женщин на фронт

Военком Свердловской области: в данный момент женщины не подлежат призыву

28 сентября 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Свердловчанки в данный момент призыву не подлежат Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Женщины в Свердловской области в данный момент не подлежат призыву и не попадают под частичную мобилизацию. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «Призыву граждане женского пола в настоящее время не подлежат. Все вы прекрасно понимаете… На данный момент нет необходимости призыва женщин в Вооруженные силы. Тем более беременных. Я считаю, это недопустимо», — сказал Чирков, отвечая на вопрос, могут ли мобилизовать беременных женщин-медиков. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность.

Женщины в Свердловской области в данный момент не подлежат призыву и не попадают под частичную мобилизацию. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «Призыву граждане женского пола в настоящее время не подлежат. Все вы прекрасно понимаете… На данный момент нет необходимости призыва женщин в Вооруженные силы. Тем более беременных. Я считаю, это недопустимо», — сказал Чирков, отвечая на вопрос, могут ли мобилизовать беременных женщин-медиков. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность.