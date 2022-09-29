В Донецке появился билборд с благодарностью Байдену за победу. Фото

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В Донецке появился билборд с благодарностью Байдену Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В центре Донецка появился билборд с изображением президента США Джо Байдена и количества проголосовавших за присоединение к РФ граждан Донецкой Народной Республики. Так, в шутливой форме донбассцы заявили о причастности американского лидера к высокой явке и результатам на референдуме в ДНР.

«Спасибо деду Zа нашу победу» — гласит надпись на билборде. «Если бы он не помогал Украине и не спровоцировал военных на обстрелы республики, то референдум бы не прошел с такой явкой и таким результатом», — сообщила жительница Донецка корреспонденту РИА «Новости».

Жители Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав РФ. Они выразили желание провести референдумы о присоединении к России. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей прилетели в Москву «для принятия исторического решения» — о присоединении к Российской Федерации.

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В центре Донецка появился билборд с изображением президента США Джо Байдена и количества проголосовавших за присоединение к РФ граждан Донецкой Народной Республики. Так, в шутливой форме донбассцы заявили о причастности американского лидера к высокой явке и результатам на референдуме в ДНР. «Спасибо деду Zа нашу победу» — гласит надпись на билборде. «Если бы он не помогал Украине и не спровоцировал военных на обстрелы республики, то референдум бы не прошел с такой явкой и таким результатом», — сообщила жительница Донецка корреспонденту РИА «Новости». Жители Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав РФ. Они выразили желание провести референдумы о присоединении к России. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей прилетели в Москву «для принятия исторического решения» — о присоединении к Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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