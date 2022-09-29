Мобилизованного челябинца вернули из части после вмешательства ОНФ

30 сентября 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Сейчас челябинца уже готовится встречать семья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителя Челябинской области, мобилизованного по ошибке, вернули домой уже из Свердловской области. Об этом сообщил URA.RU 30 сентября руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Мужчину с двумя грыжами и перенесшего операцию на позвоночнике мобилизовали в Южноуральске. Медицинские документы в военкомате у него не приняли, и он обратился к нам, уже прибыв в учебный центр в Свердловской области. Ситуацию удалось решить оперативно: все документы он представил врачу уже там», — рассказал Рыжий URA.RU. В итоге, по словам лидера регионального отделения ОНФ, допущенная ошибка была исправлена. Сейчас челябинец уже возвращается домой. Мобилизацию в России объявили 21 сентября. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют задачам проводимой спецоперации на Украине. Челябинский губернатор Алексей Текслер сообщил, что правительство региона обеспечит мобилизованных теплыми вещами и обувью. Также призванным в рамках частичной мобилизации предоставят газовую горелку, фонарик, индивидуальную аптечку и сухпаек. Кроме того, на каждого ребенка в семье выплатят по 20 тысяч рублей из областного бюджета.

Жителя Челябинской области, мобилизованного по ошибке, вернули домой уже из Свердловской области. Об этом сообщил URA.RU 30 сентября руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Мужчину с двумя грыжами и перенесшего операцию на позвоночнике мобилизовали в Южноуральске. Медицинские документы в военкомате у него не приняли, и он обратился к нам, уже прибыв в учебный центр в Свердловской области. Ситуацию удалось решить оперативно: все документы он представил врачу уже там», — рассказал Рыжий URA.RU. В итоге, по словам лидера регионального отделения ОНФ, допущенная ошибка была исправлена. Сейчас челябинец уже возвращается домой. Мобилизацию в России объявили 21 сентября. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют задачам проводимой спецоперации на Украине. Челябинский губернатор Алексей Текслер сообщил, что правительство региона обеспечит мобилизованных теплыми вещами и обувью. Также призванным в рамках частичной мобилизации предоставят газовую горелку, фонарик, индивидуальную аптечку и сухпаек. Кроме того, на каждого ребенка в семье выплатят по 20 тысяч рублей из областного бюджета.