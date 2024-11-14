У жителей многоквартирного дома в Челябинске замкнула электропроводка из-за протекающей крыши. Владельцы квартиры уже год не могут добиться ремонта кровли, рассказала URA.RU Ольга Г.
«Потопы в нашей квартире №17 по улице Набережной, 16, начались в декабре прошлого года. До сих пор никто не может починить крышу. В квартире сыро, с потолка бежит вода, проводку замкнуло», — рассказала URA.RU Ольга Г.
Женщина уточнила, что не раз оставляла заявки в управляющую компанию «Мой дом Урал», однако за год ничего не изменилось. Кровля бежит не только в квартире, но и в подъезде. URA.RU направило запрос в управляющую компанию, к моменту публикации ответ на него не поступал.
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