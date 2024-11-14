В челябинском доме замкнула проводка из-за потопа с крыши. Фото

15 ноября 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

В доме уже год протекает крыша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У жителей многоквартирного дома в Челябинске замкнула электропроводка из-за протекающей крыши. Владельцы квартиры уже год не могут добиться ремонта кровли, рассказала URA.RU Ольга Г. «Потопы в нашей квартире №17 по улице Набережной, 16, начались в декабре прошлого года. До сих пор никто не может починить крышу. В квартире сыро, с потолка бежит вода, проводку замкнуло», — рассказала URA.RU Ольга Г. Женщина уточнила, что не раз оставляла заявки в управляющую компанию «Мой дом Урал», однако за год ничего не изменилось. Кровля бежит не только в квартире, но и в подъезде. URA.RU направило запрос в управляющую компанию, к моменту публикации ответ на него не поступал. В квартире уже год течет потолок Текслер, помоги, vk.com Крыша течет над квартирами и подъездом Текслер, помоги, vk.com В подъезде из-за мокрого потолка рушится штукатурка и начинает расползаться плесень Текслер, помоги, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителей многоквартирного дома в Челябинске замкнула электропроводка из-за протекающей крыши. Владельцы квартиры уже год не могут добиться ремонта кровли, рассказала URA.RU Ольга Г. «Потопы в нашей квартире №17 по улице Набережной, 16, начались в декабре прошлого года. До сих пор никто не может починить крышу. В квартире сыро, с потолка бежит вода, проводку замкнуло», — рассказала URA.RU Ольга Г. Женщина уточнила, что не раз оставляла заявки в управляющую компанию «Мой дом Урал», однако за год ничего не изменилось. Кровля бежит не только в квартире, но и в подъезде. URA.RU направило запрос в управляющую компанию, к моменту публикации ответ на него не поступал.