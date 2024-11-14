14 ноября 2024

В челябинском доме замкнула проводка из-за потопа с крыши. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск, старый дом, ветхое жилье, аварийное жилье, плесень, потолок промок, ветхоаварийное жилье
В доме уже год протекает крыша Фото:

У жителей многоквартирного дома в Челябинске замкнула электропроводка из-за протекающей крыши. Владельцы квартиры уже год не могут добиться ремонта кровли, рассказала URA.RU Ольга Г.

«Потопы в нашей квартире №17 по улице Набережной, 16, начались в декабре прошлого года. До сих пор никто не может починить крышу. В квартире сыро, с потолка бежит вода, проводку замкнуло», — рассказала URA.RU Ольга Г.

Женщина уточнила, что не раз оставляла заявки в управляющую компанию «Мой дом Урал», однако за год ничего не изменилось. Кровля бежит не только в квартире, но и в подъезде. URA.RU направило запрос в управляющую компанию, к моменту публикации ответ на него не поступал.

В квартире уже год течет потолок
В квартире уже год течет потолок
Крыша течет над квартирами и подъездом
Крыша течет над квартирами и подъездом
В подъезде из-за мокрого потолка рушится штукатурка и начинает расползаться плесень
В подъезде из-за мокрого потолка рушится штукатурка и начинает расползаться плесень

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У жителей многоквартирного дома в Челябинске замкнула электропроводка из-за протекающей крыши. Владельцы квартиры уже год не могут добиться ремонта кровли, рассказала URA.RU Ольга Г. «Потопы в нашей квартире №17 по улице Набережной, 16, начались в декабре прошлого года. До сих пор никто не может починить крышу. В квартире сыро, с потолка бежит вода, проводку замкнуло», — рассказала URA.RU Ольга Г. Женщина уточнила, что не раз оставляла заявки в управляющую компанию «Мой дом Урал», однако за год ничего не изменилось. Кровля бежит не только в квартире, но и в подъезде. URA.RU направило запрос в управляющую компанию, к моменту публикации ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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