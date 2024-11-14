В Челябинске отменят трамваи на ЧМЗ

15 ноября 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Вагоны будут ходить до остановки Першино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в ближайшие выходные, с вечера 15 ноября до утра 18 ноября, будет отменено движение трамваев в Металлургический район из-за работ на переезде Черкасская — Шоссе Металлургов. Вагоны будут ходить до остановки Першино. «С 22 часов 15 ноября до 5 часов 18 ноября трамваи 3, 14, 19, 20 из центра и с Северо-запада будут следовать до Першино. Движение трамвая 9 по трассе ЦХП — Коксохим будет организовано восемью вагонами», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». Ранее у домов №16 и 18 по улице Ленина в Челябинске установили виброшумоизоляцию трамвайных путей. Такая технология применяется впервые. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в ближайшие выходные, с вечера 15 ноября до утра 18 ноября, будет отменено движение трамваев в Металлургический район из-за работ на переезде Черкасская — Шоссе Металлургов. Вагоны будут ходить до остановки Першино. «С 22 часов 15 ноября до 5 часов 18 ноября трамваи 3, 14, 19, 20 из центра и с Северо-запада будут следовать до Першино. Движение трамвая 9 по трассе ЦХП — Коксохим будет организовано восемью вагонами», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». Ранее у домов №16 и 18 по улице Ленина в Челябинске установили виброшумоизоляцию трамвайных путей. Такая технология применяется впервые.