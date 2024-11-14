14 ноября 2024

В Челябинске отменят трамваи на ЧМЗ

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, дорожное движение, трамвай, автотранспорт
Вагоны будут ходить до остановки Першино Фото:

В Челябинске в ближайшие выходные, с вечера 15 ноября до утра 18 ноября, будет отменено движение трамваев в Металлургический район из-за работ на переезде Черкасская — Шоссе Металлургов. Вагоны будут ходить до остановки Першино.

«С 22 часов 15 ноября до 5 часов 18 ноября трамваи 3, 14, 19, 20 из центра и с Северо-запада будут следовать до Першино. Движение трамвая 9 по трассе ЦХП — Коксохим будет организовано восемью вагонами», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Ранее у домов №16 и 18 по улице Ленина в Челябинске установили виброшумоизоляцию трамвайных путей. Такая технология применяется впервые.

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В Челябинске в ближайшие выходные, с вечера 15 ноября до утра 18 ноября, будет отменено движение трамваев в Металлургический район из-за работ на переезде Черкасская — Шоссе Металлургов. Вагоны будут ходить до остановки Першино. «С 22 часов 15 ноября до 5 часов 18 ноября трамваи 3, 14, 19, 20 из центра и с Северо-запада будут следовать до Першино. Движение трамвая 9 по трассе ЦХП — Коксохим будет организовано восемью вагонами», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». Ранее у домов №16 и 18 по улице Ленина в Челябинске установили виброшумоизоляцию трамвайных путей. Такая технология применяется впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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