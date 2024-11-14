Челябинский оборонщик, объявленный должником по налогам, собирается в суд

15 ноября 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Челябинец планирует подать в суд на ФНС после требования выплатить НДФЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудник оборонного предприятия Челябинска Александр Р., которого налоговая обязала выплатить за недобросовестного экс-работодателя сумму в полторы действующие зарплаты, подает в суд на региональный ФНС. Как объяснили URA.RU в пресс-службе налоговой инспекции региона, причиной стало решение суда о начислении недостающей зарплаты разграничения с налогами. «Чеки, которые были ранее сформированы по доходу (как самозанятого — прим. URA.RU) аннулированы. Возврат уплаченного налога произведен в полном объеме. Судом не поделены суммы выплат Александру и налога. Сведения о получении им дохода представлены без удержания НДФЛ. Так, мужчиной получен доход с учетом налога, а, следовательно, исчисленный работодателями НДФЛ должен уплатить он сам», — уточнили URA.RU в ФНС. В налоговой инспекции объяснили: с мужчины требуют налог за период, в который он получал зарплату как самозанятый. В решении суда (в распоряжении URA.RU) указано, что компании обязаны предоставить информацию об Александре в налоговую и «произвести уплату налогов и взносов исходя из его заработка». Как объяснили в ФНС, компании действительно предоставили данные о доходах оборонщика, однако из суммы не был вычтен налог. Кроме того, по договору оказания услуг Александр работал по требованию работодателя. Таким способом, как отметил оборонщик, компания пыталась сократить выплаты в ФНС. Судебные разбирательства с фирмой начались вновь, а делом занялись приставы. «Не первый год я вношу вклад в обеспечение нашей страны безопасностью, но мне приходится тратить колоссальное количество сил и времени, чтобы добиться честно заработанных денег. Это принципиальный вопрос. Для меня удивительно, что налоговый орган встает на сторону работодателя, который уходил от уплаты налогов, а не потерпевшей стороны. Усматриваю в ситуации признаки ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда). С доводами я обратился в СКР, туда же ранее направил заявление о халатности. Сейчас они находятся на рассмотрении», — сообщил URA.RU Александр. По данным личного кабинета мужчины на Госуслугах, скриншоты которого имеются в распоряжении редакции, он так и не получил предписанные судом суммы. Долг компании перед челябинцем исчисляется сотнями тысяч, в которые входит компенсация за отпуск и своевременную неуплату положенных денег. Мужчина продолжает отправлять жалобы в разные инстанции и вновь направил обращение в ФНС. Притом зарплата, которую Александр так и не увидел на своих счетах, должна была быть выплачена бывшим работодателем еще в 2021 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник оборонного предприятия Челябинска Александр Р., которого налоговая обязала выплатить за недобросовестного экс-работодателя сумму в полторы действующие зарплаты, подает в суд на региональный ФНС. Как объяснили URA.RU в пресс-службе налоговой инспекции региона, причиной стало решение суда о начислении недостающей зарплаты разграничения с налогами. «Чеки, которые были ранее сформированы по доходу (как самозанятого — прим. URA.RU) аннулированы. Возврат уплаченного налога произведен в полном объеме. Судом не поделены суммы выплат Александру и налога. Сведения о получении им дохода представлены без удержания НДФЛ. Так, мужчиной получен доход с учетом налога, а, следовательно, исчисленный работодателями НДФЛ должен уплатить он сам», — уточнили URA.RU в ФНС. В налоговой инспекции объяснили: с мужчины требуют налог за период, в который он получал зарплату как самозанятый. В решении суда (в распоряжении URA.RU) указано, что компании обязаны предоставить информацию об Александре в налоговую и «произвести уплату налогов и взносов исходя из его заработка». Как объяснили в ФНС, компании действительно предоставили данные о доходах оборонщика, однако из суммы не был вычтен налог. Кроме того, по договору оказания услуг Александр работал по требованию работодателя. Таким способом, как отметил оборонщик, компания пыталась сократить выплаты в ФНС. Судебные разбирательства с фирмой начались вновь, а делом занялись приставы. «Не первый год я вношу вклад в обеспечение нашей страны безопасностью, но мне приходится тратить колоссальное количество сил и времени, чтобы добиться честно заработанных денег. Это принципиальный вопрос. Для меня удивительно, что налоговый орган встает на сторону работодателя, который уходил от уплаты налогов, а не потерпевшей стороны. Усматриваю в ситуации признаки ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда). С доводами я обратился в СКР, туда же ранее направил заявление о халатности. Сейчас они находятся на рассмотрении», — сообщил URA.RU Александр. По данным личного кабинета мужчины на Госуслугах, скриншоты которого имеются в распоряжении редакции, он так и не получил предписанные судом суммы. Долг компании перед челябинцем исчисляется сотнями тысяч, в которые входит компенсация за отпуск и своевременную неуплату положенных денег. Мужчина продолжает отправлять жалобы в разные инстанции и вновь направил обращение в ФНС. Притом зарплата, которую Александр так и не увидел на своих счетах, должна была быть выплачена бывшим работодателем еще в 2021 году.