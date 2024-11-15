Росавиация выдала допуски на рейсы из Челябинской области в Самарканд

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпаниям дали возможность летать в Узбекистан
Авиакомпаниям дали возможность летать в Узбекистан Фото:

Росавиация выдала допуски на полеты авиакомпаний из Челябинска и Магнитогорска в Самарканд (Узбекистан). Как следует из приказа ведомства, удовлетворили заявки четырех перевозчиков.

«Воздушная линия „Челябинск-Самарканд“. Перевозчик „Уральские авиалинии“. Три раза в неделю до конца сезона Лето-2027»», — отмечено в приказе ведомства.

Также право запустить полеты предоставлены компаниям «Северный ветер» и «Ред вингс». Всего из Челябинска заявлено пять рейсов. Из Магнитогорска намерена летать «Сибирь».

«Получение допуска является отправной точкой для развития того или иного направления в соответствии со стратегическим планом развития авиакомпании. Говорить о конкретных сроках и периодах выполнения рейсов в Самарканд из Челябинска пока преждевременно»,  — пояснили URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний». 

Согласно сайту челябинского аэропорта, полеты в Узбекистан в настоящее время не осуществляются. Выдача допуска не означает, что компания откроет полетную программу.

«Не думаю, что компании смогут обеспечить загрузку бортов. Бухара и Самарканд входят в один экскурсионный маршрут. Но массовый турпоток из Челябинска по этому направлению отсутствует», — прокомментировала URA.RU директор по развитию группы туркомпаний «СТТ» Мария Кучеренко.

При подготовке материала URA.RU направило запросы в офисы всех перевозчиков, получивших разрешения авиационных властей. Ответы к моменту публикации от трех из них не поступили.

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Росавиация выдала допуски на полеты авиакомпаний из Челябинска и Магнитогорска в Самарканд (Узбекистан). Как следует из приказа ведомства, удовлетворили заявки четырех перевозчиков. «Воздушная линия „Челябинск-Самарканд“. Перевозчик „Уральские авиалинии“. Три раза в неделю до конца сезона Лето-2027»», — отмечено в приказе ведомства. Также право запустить полеты предоставлены компаниям «Северный ветер» и «Ред вингс». Всего из Челябинска заявлено пять рейсов. Из Магнитогорска намерена летать «Сибирь». «Получение допуска является отправной точкой для развития того или иного направления в соответствии со стратегическим планом развития авиакомпании. Говорить о конкретных сроках и периодах выполнения рейсов в Самарканд из Челябинска пока преждевременно»,  — пояснили URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний».  Согласно сайту челябинского аэропорта, полеты в Узбекистан в настоящее время не осуществляются. Выдача допуска не означает, что компания откроет полетную программу. «Не думаю, что компании смогут обеспечить загрузку бортов. Бухара и Самарканд входят в один экскурсионный маршрут. Но массовый турпоток из Челябинска по этому направлению отсутствует», — прокомментировала URA.RU директор по развитию группы туркомпаний «СТТ» Мария Кучеренко. При подготовке материала URA.RU направило запросы в офисы всех перевозчиков, получивших разрешения авиационных властей. Ответы к моменту публикации от трех из них не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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