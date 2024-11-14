Новорожденного со сложным врожденным пороком сердца спасли челябинские врачи

Девятидневного малыша из Миасса с тяжелой формой врожденного порока сердца спасли врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ). Дети с таким диагнозом, как правило, погибают в пути в специализированное медицинское учреждение, рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
«Врачи в Миассе смогли в течении двух часов поставить сложный врожденный диагноз „коарктация аорты“ и направить малыша для дальнейшего лечения в Челябинск. Благодаря вовремя сделанной в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии операции, сейчас мальчик идет на поправку», — сообщила пресс-служба минздрава на официальном сайте.
В Миассе малыш поступил в приемное отделение с клиникой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Ребенок был в критическом состоянии, которое продолжало ухудшаться. Врачи на рентгене увидели, что сердце ребенка занимает большую часть грудной клетки. «Ребенку был поставлен диагноз „тяжелая форма коарктации аорты“», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части ММЦ «Северный» Николай Шеметов из Миасса. Такой порок приводит к созданию зон с разным кровяным давлением: в итоге верхняя часть туловища очень хорошо снабжается кровью, а в нижней кровоток наоборот сильно замедляется.
В тот же день ребенка по санавиции передали в ФЦССХ, где ему сделали экстренную операцию. «Хирурги были очень удивлены тому, что малыша удалось к ним доставить вовремя. Детки в таком состоянии, как правило, погибают в пути», — добавили в минздраве.
Заболевание достаточно редкое и встречается у двух-пяти новорожденных на десять тысяч. «Обычно таких детей оперируют сразу после родов, потому что порок выявляют еще на втором скрининге», — уточнил реаниматолог Денис Сухорученко.
Именно поэтому важно наблюдаться в женской консультации во время беременности. «Отказ женщины от наблюдения в женской консультации во время беременности несет в себе огромный риск для здоровья и жизни как ребенка, так и матери», — сообщила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Оксана Семченкова.
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