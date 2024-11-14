14 ноября 2024

Из Челябинска в Беларусь авиаперелеты закроют на три недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямых перелетов из Челябинска в Беларусь не будет с 17 декабря по 7 января
Прямых перелетов из Челябинска в Беларусь не будет с 17 декабря по 7 января Фото:

Из Челябинска в Беларусь последний прямой авиарейс в 2024 году отправится 17 декабря. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта Курчатов, перелеты возобновятся 7 января.

«Этой зимой улететь в Минск из Челябинска можно каждый вторник. Последний рейс в уходящем году — 17 декабря, первый рейс нового года — 7 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Там отметили, что спрос на путевки в белорусские санатории в России вырос на 10-15%. В новогодние праздники туристы предпочитают поездки на пять — шесть ночей.

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Из Челябинска в Беларусь последний прямой авиарейс в 2024 году отправится 17 декабря. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта Курчатов, перелеты возобновятся 7 января. «Этой зимой улететь в Минск из Челябинска можно каждый вторник. Последний рейс в уходящем году — 17 декабря, первый рейс нового года — 7 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Там отметили, что спрос на путевки в белорусские санатории в России вырос на 10-15%. В новогодние праздники туристы предпочитают поездки на пять — шесть ночей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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