Челябинские фермеры оставили без регистрации стада коров

Фермеры в Челябинской области не стали регистрировать в госсистеме тысячи коров. Как URA.RU уточнили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, выполнить обязанность следовало до 1 сентября.
«Истек срок для обязательного индивидуального и группового маркирования и учета крупного рогатого скота на промпредприятиях и в частном секторе. Россельхознадзор выдал 40 предостережений хозяйствующим субъектам Верхнеуральского района за недостаточную работу по учету животных в системе „Хорриот“», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Среди тех, кто не провел регистрацию, оказались предприниматели из поселка Урлядинский, содержащий 571 голову крупного рогатого скота (КРС), включая 249 дойных коров, из поселка Казанцевский. Бизнесмен содержит 187 коров, из которых 104 — дойные. Также в списке нарушителей значится предприниматель из Верхнеуральска, имеющий 110 голов КРС.
По данным на 1 ноября, в госсистеме зарегистрированы свыше 106 тысяч голов КРС. Это 52% от имеющегося поголовья.
В октябре Россельхознадзор уже выносил аналогичные предупреждения 25 сельхозпроизводителям региона. Тогда в список нарушителей попали крестьянские хозяйства «Урал» и «Варшавское» в Карталинском районе, а также индивидуальные предприниматели из Верхнеуральского района.
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