Челябинский музыкант перевоплотится в певца с бархатным голосом в шоу на ТНТ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпуск шоу с Чалышевым выйдет 16 ноября в 21:00
Выпуск шоу с Чалышевым выйдет 16 ноября в 21:00 Фото:

Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) 41-летний музыкант Евгений Чалышев станет участником музыкального шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ. В рамках программы Чалышев примерит на себя образ певца с бархатным голосом, которого он слушал еще в юности, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«Одним из участников нового выпуска станет уроженец Магнитогорска — Евгений Чалышев. Он пишет музыку на заказ. Одним из самых ярких воспоминаний детства в Магнитогорске остались зимы, большое количество снега и забавы во дворе. Во времена СССР родителям Чалышева предложили работу в Беларуси, поэтому они переехали в Минск», — рассказали в пресс-службе ТНТ.

Музыкант также высказался и об артисте, в которого он собирается перевоплотиться: «Он совсем не стареет, мне хотелось бы также». В финале программы победитель каждого выпуска сможет побороться за главный приз в пять миллионов рублей и дополнительный приз в размере 500 тысяч рублей.

Первым челябинцем в шоу «Ярче звезд» стал Альберт Каримов. Тогда он преобразился в известного певца, солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Пройти в финал шоу Каримову не удалось. В следующем выпуске программы появилась певица Кристина Рыжковская из Златоуста. Она перевоплотилась в артистку Лолиту Милявскую и выиграла 500 тысяч рублей, а также получила путевку на участие в суперфинале.

Евгений Чалышев провел детство в Магнитогорске, а после переехал в Минск (Беларусь)
Евгений Чалышев провел детство в Магнитогорске, а после переехал в Минск (Беларусь)
Фото:

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Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) 41-летний музыкант Евгений Чалышев станет участником музыкального шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ. В рамках программы Чалышев примерит на себя образ певца с бархатным голосом, которого он слушал еще в юности, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «Одним из участников нового выпуска станет уроженец Магнитогорска — Евгений Чалышев. Он пишет музыку на заказ. Одним из самых ярких воспоминаний детства в Магнитогорске остались зимы, большое количество снега и забавы во дворе. Во времена СССР родителям Чалышева предложили работу в Беларуси, поэтому они переехали в Минск», — рассказали в пресс-службе ТНТ. Музыкант также высказался и об артисте, в которого он собирается перевоплотиться: «Он совсем не стареет, мне хотелось бы также». В финале программы победитель каждого выпуска сможет побороться за главный приз в пять миллионов рублей и дополнительный приз в размере 500 тысяч рублей. Первым челябинцем в шоу «Ярче звезд» стал Альберт Каримов. Тогда он преобразился в известного певца, солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Пройти в финал шоу Каримову не удалось. В следующем выпуске программы появилась певица Кристина Рыжковская из Златоуста. Она перевоплотилась в артистку Лолиту Милявскую и выиграла 500 тысяч рублей, а также получила путевку на участие в суперфинале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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