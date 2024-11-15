Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) 41-летний музыкант Евгений Чалышев станет участником музыкального шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ. В рамках программы Чалышев примерит на себя образ певца с бархатным голосом, которого он слушал еще в юности, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.
«Одним из участников нового выпуска станет уроженец Магнитогорска — Евгений Чалышев. Он пишет музыку на заказ. Одним из самых ярких воспоминаний детства в Магнитогорске остались зимы, большое количество снега и забавы во дворе. Во времена СССР родителям Чалышева предложили работу в Беларуси, поэтому они переехали в Минск», — рассказали в пресс-службе ТНТ.
Музыкант также высказался и об артисте, в которого он собирается перевоплотиться: «Он совсем не стареет, мне хотелось бы также». В финале программы победитель каждого выпуска сможет побороться за главный приз в пять миллионов рублей и дополнительный приз в размере 500 тысяч рублей.
Первым челябинцем в шоу «Ярче звезд» стал Альберт Каримов. Тогда он преобразился в известного певца, солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Пройти в финал шоу Каримову не удалось. В следующем выпуске программы появилась певица Кристина Рыжковская из Златоуста. Она перевоплотилась в артистку Лолиту Милявскую и выиграла 500 тысяч рублей, а также получила путевку на участие в суперфинале.
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