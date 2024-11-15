Губернатор Текслер передал детские автобусы в челябинские районы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы направят в 22 муниципалитета Челябинской области
Автобусы направят в 22 муниципалитета Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области 15 ноября передал 49 автобусов для школьников в муниципалитеты. Глава региона также сообщил о поднятии зарплат водителям, передает корреспондент URA.RU.

«Мы централизовано приняли решение о поднятии заработных плат водителям детских автобусов и даем региональную субсидию как раз для повышения. Вопрос важный — техника техникой, но водители в первую очередь обеспечивают комфортные и безопасные условия. Здесь вопрос образовательного процесса и безопасности детей. Поэтому за этим следите», — обратился Текслер к главам муниципалитетов.

Дефицит кадров среди водителей очень важная проблема, подчеркнул губернатор. У каждого из глав он уточнил, насколько исполняется поручение по повышению зарплат и подбору персонала. Новые автобусы направят в 22 муниципалитета региона. Как уточнил министр образования региона Виталий Литке, распределение техники происходит в зависимости от потребностей округа или района.

«В этом году приобретено 49 единиц разной вместимости. Распределение происходит по потребностям: если увеличивается количество подвозимых детей, транспорт дополнительно закупается, в некоторых случаях просто происходит обновление автопарка», — сообщил Литке.

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Губернатор Челябинской области 15 ноября передал 49 автобусов для школьников в муниципалитеты. Глава региона также сообщил о поднятии зарплат водителям, передает корреспондент URA.RU. «Мы централизовано приняли решение о поднятии заработных плат водителям детских автобусов и даем региональную субсидию как раз для повышения. Вопрос важный — техника техникой, но водители в первую очередь обеспечивают комфортные и безопасные условия. Здесь вопрос образовательного процесса и безопасности детей. Поэтому за этим следите», — обратился Текслер к главам муниципалитетов. Дефицит кадров среди водителей очень важная проблема, подчеркнул губернатор. У каждого из глав он уточнил, насколько исполняется поручение по повышению зарплат и подбору персонала. Новые автобусы направят в 22 муниципалитета региона. Как уточнил министр образования региона Виталий Литке, распределение техники происходит в зависимости от потребностей округа или района. «В этом году приобретено 49 единиц разной вместимости. Распределение происходит по потребностям: если увеличивается количество подвозимых детей, транспорт дополнительно закупается, в некоторых случаях просто происходит обновление автопарка», — сообщил Литке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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