Губернатор Челябинской области 15 ноября передал 49 автобусов для школьников в муниципалитеты. Глава региона также сообщил о поднятии зарплат водителям, передает корреспондент URA.RU.
«Мы централизовано приняли решение о поднятии заработных плат водителям детских автобусов и даем региональную субсидию как раз для повышения. Вопрос важный — техника техникой, но водители в первую очередь обеспечивают комфортные и безопасные условия. Здесь вопрос образовательного процесса и безопасности детей. Поэтому за этим следите», — обратился Текслер к главам муниципалитетов.
Дефицит кадров среди водителей очень важная проблема, подчеркнул губернатор. У каждого из глав он уточнил, насколько исполняется поручение по повышению зарплат и подбору персонала. Новые автобусы направят в 22 муниципалитета региона. Как уточнил министр образования региона Виталий Литке, распределение техники происходит в зависимости от потребностей округа или района.
«В этом году приобретено 49 единиц разной вместимости. Распределение происходит по потребностям: если увеличивается количество подвозимых детей, транспорт дополнительно закупается, в некоторых случаях просто происходит обновление автопарка», — сообщил Литке.
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