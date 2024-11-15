ФНС требует 457 миллионов с фирмы, сломавшей карьеру экс-губернатора Дубровского

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Претензиями налоговиков к «Южуралмосту» суд займется в декабре
Претензиями налоговиков к «Южуралмосту» суд займется в декабре Фото:

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит вопрос о включении в реестр требований кредиторов компании «Южуралмост», сломавшей карьеру губернатора Бориса Дубровского, 457 млн рублей долга перед налоговой службой. Об этом заявили в пресс-службе суда.

«Определением заявление УФНС России по Челябинской области принято к производству арбитражного суда. Возбуждено производство по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам», — сообщила пресс-служба арбитража.

Из-за пропущенного срока, когда долг можно было включить в реестр требований кредиторов, суд в октябре 2023 года определил выплатить задолженность позже остальных. Однако юристы МИФНС № 17 привели новые обстоятельства, позволяющие, по их мнению, восстановить пропущенные даты. Поданное заявление арбитраж рассмотрит в декабре.

Конкурсное производство в «Южуралмосте» было введено в июне 2023 года, банкротом фирма стала месяцем ранее. Претензии перед налоговиками образовались после начисления штрафа. Требования основаны на двух решениях ФАС от 19 марта 2020 года, связанных с нарушением антимонопольного законодательства через заключение «вертикального» соглашения. Выявленный картель привел к отставке Дубровского весной 2019 года. По данным ФАС, антиконкурентная схема на 2,4 млрд рублей помогла «Южуралмосту» увеличить прибыль на дорожных подрядах.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-служба УФНС. Ответ ожидается.

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Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит вопрос о включении в реестр требований кредиторов компании «Южуралмост», сломавшей карьеру губернатора Бориса Дубровского, 457 млн рублей долга перед налоговой службой. Об этом заявили в пресс-службе суда. «Определением заявление УФНС России по Челябинской области принято к производству арбитражного суда. Возбуждено производство по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам», — сообщила пресс-служба арбитража. Из-за пропущенного срока, когда долг можно было включить в реестр требований кредиторов, суд в октябре 2023 года определил выплатить задолженность позже остальных. Однако юристы МИФНС № 17 привели новые обстоятельства, позволяющие, по их мнению, восстановить пропущенные даты. Поданное заявление арбитраж рассмотрит в декабре. Конкурсное производство в «Южуралмосте» было введено в июне 2023 года, банкротом фирма стала месяцем ранее. Претензии перед налоговиками образовались после начисления штрафа. Требования основаны на двух решениях ФАС от 19 марта 2020 года, связанных с нарушением антимонопольного законодательства через заключение «вертикального» соглашения. Выявленный картель привел к отставке Дубровского весной 2019 года. По данным ФАС, антиконкурентная схема на 2,4 млрд рублей помогла «Южуралмосту» увеличить прибыль на дорожных подрядах. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-служба УФНС. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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