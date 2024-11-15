Сотрудники региональных силовых ведомств устроили массовую проверку иностранцев на пограничном пункте «Бугристое» в Челябинской области. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба областного ГУ МВД России.
«В Челябинской области прошла массовая проверка иностранцев на пограничном пункте „Бугристое“, который находится на границе с республикой Казахстан. Фильтрационное мероприятие провели сотрудники областного УФСБ и управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
За два дня было пресечено 13 нарушений в сфере миграции, рассказал старший инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Юрий Пятков. «В отношении 11 граждан ближнего зарубежья судом приняты решения об их принудительном удалении из страны», — добавил Пятков.
Всего в этом году за пределы страны высланы 1849 мигрантов. Еще 113 ожидают решений суда в центре временного содержания. Мероприятия будут продолжены.
Сотрудники ФСБ и полиции ранее устроили масштабную облаву на мигрантов в аэропорту Челябинска. Силовики проверяли прибывающих иностранцев и встречающих их. Всего было проверено более 80 граждан, рассказал инспектор отдела иммиграционного контроля ведомства Павел Драгунов.
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