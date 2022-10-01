«Объясняем.рф»: родственники могут платить налоги за мобилизованных

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Федеральная налоговая служба. Тюмень, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая, налог
Оплачивать за мобилизованного налоги, можно на сайте ФНС РФ Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Родственники могут платить налоги за мобилизованных. Об этом сообщил интернет-ресурс для информирования «Объясняем.рф».

«Платить за мобилизованного может любое лицо (родственники, друзья и др.). При таком способе оплаты в платежном поручении необходимо указать ИНН мобилизованного», — поясняется на портале. Оплатить дистанционно можно через сервис «Уплата налогов и госпошлин» на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС РФ).

Ранее интернет-портал «Объясняем.рф» назвал условие для отправки срочников на фронт — если человек демобилизован со срочной службы. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Всего планируется отправить на фронт порядка 300 тысяч граждан РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны.

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Родственники могут платить налоги за мобилизованных. Об этом сообщил интернет-ресурс для информирования «Объясняем.рф». «Платить за мобилизованного может любое лицо (родственники, друзья и др.). При таком способе оплаты в платежном поручении необходимо указать ИНН мобилизованного», — поясняется на портале. Оплатить дистанционно можно через сервис «Уплата налогов и госпошлин» на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС РФ). Ранее интернет-портал «Объясняем.рф» назвал условие для отправки срочников на фронт — если человек демобилизован со срочной службы. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Всего планируется отправить на фронт порядка 300 тысяч граждан РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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