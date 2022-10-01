«Объясняем.рф»: родственники могут платить налоги за мобилизованных

01 октября 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Оплачивать за мобилизованного налоги, можно на сайте ФНС РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Родственники могут платить налоги за мобилизованных. Об этом сообщил интернет-ресурс для информирования «Объясняем.рф». «Платить за мобилизованного может любое лицо (родственники, друзья и др.). При таком способе оплаты в платежном поручении необходимо указать ИНН мобилизованного», — поясняется на портале. Оплатить дистанционно можно через сервис «Уплата налогов и госпошлин» на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС РФ). Ранее интернет-портал «Объясняем.рф» назвал условие для отправки срочников на фронт — если человек демобилизован со срочной службы. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Всего планируется отправить на фронт порядка 300 тысяч граждан РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны.

Родственники могут платить налоги за мобилизованных. Об этом сообщил интернет-ресурс для информирования «Объясняем.рф». «Платить за мобилизованного может любое лицо (родственники, друзья и др.). При таком способе оплаты в платежном поручении необходимо указать ИНН мобилизованного», — поясняется на портале. Оплатить дистанционно можно через сервис «Уплата налогов и госпошлин» на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС РФ). Ранее интернет-портал «Объясняем.рф» назвал условие для отправки срочников на фронт — если человек демобилизован со срочной службы. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Всего планируется отправить на фронт порядка 300 тысяч граждан РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны.