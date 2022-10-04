Пермский город остался без воды

Жители Краснокамска возмущены отсутствием воды
В городе Краснокамске Пермского края из-за аварии прекращена подача воды. О пересохших кранах жители сообщили в группе «Сплетни Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте».
«На территории Краснокамского городского округа сообщили об аварии на сетях канализации. Также сообщают о возможном полном отключении воды в городе», — сказано в посте.
В МУП «Краснокамский водоканал» жителям сообщили, что в связи с аварийными работами на сетях водоотведения по улице Звездная, подача воды на город прекращена с 18 часов 50 минут. Вода появится после устранения аварии.
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