В Перми ищут родителей ребенка, которого нашли около ТРК «Спешилов». Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Полиция Прикамья».
«Около 19:30 в районе ТРЦ „Спешилов“ прохожие нашли ребенка, взрослых рядом с ним не было. Мальчику на вид 5-6 лет, одет в синий комбинезон с желтыми надписями, на голове серая шапка», — рассказывают в полиции.
Полицию вызвали прохожие. Найти родственников ребенка не удалось. На данный момент мальчик находится в отделе полиции Ленинского района. Также в органы внутренних дел не поступало заявлений о без вести пропавшем ребенке.
Ранее в Перми судебные приставы спасли четырехлетнего ребенка от похищения. Мужчина пообещал купить мальчику «сладкий сюрприз» и повел его в противоположную сторону от дома.
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