04 октября 2022

Пермская полиция ищет родителей мальчика, которого нашли около ТЦ. Фото

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Город. Клипарт. Курган, ребенок, лето, мальчик, качели
Мальчика нашли прохожие и позвонили в полицию Фото:

В Перми ищут родителей ребенка, которого нашли около ТРК «Спешилов». Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Полиция Прикамья».

«Около 19:30 в районе ТРЦ „Спешилов“ прохожие нашли ребенка, взрослых рядом с ним не было. Мальчику на вид 5-6 лет, одет в синий комбинезон с желтыми надписями, на голове серая шапка», — рассказывают в полиции.

Полицию вызвали прохожие. Найти родственников ребенка не удалось. На данный момент мальчик находится в отделе полиции Ленинского района. Также в органы внутренних дел не поступало заявлений о без вести пропавшем ребенке.

Ранее в Перми судебные приставы спасли четырехлетнего ребенка от похищения. Мужчина пообещал купить мальчику «сладкий сюрприз» и повел его в противоположную сторону от дома.

Мальчик одет в серую шапку, синий комбинезон с желтыми надписями

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В Перми ищут родителей ребенка, которого нашли около ТРК «Спешилов». Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Полиция Прикамья». «Около 19:30 в районе ТРЦ „Спешилов“ прохожие нашли ребенка, взрослых рядом с ним не было. Мальчику на вид 5-6 лет, одет в синий комбинезон с желтыми надписями, на голове серая шапка», — рассказывают в полиции. Полицию вызвали прохожие. Найти родственников ребенка не удалось. На данный момент мальчик находится в отделе полиции Ленинского района. Также в органы внутренних дел не поступало заявлений о без вести пропавшем ребенке. Ранее в Перми судебные приставы спасли четырехлетнего ребенка от похищения. Мужчина пообещал купить мальчику «сладкий сюрприз» и повел его в противоположную сторону от дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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