Жители двух районов Челябинска уехали на фронт. Видео

06 октября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

На боевое слаживание отправились более 60 жителей Советского и Центрального районов Челябинска Фото: Ольга Снопкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Более 60 жителей Советского и Центрального районов Челябинска, попавших под мобилизацию, утром 6 октября были отправлены в Екатеринбург в воинскую часть на прохождение боевого слаживания перед спецоперацией. Среди мобилизованных есть добровольцы и призывники, уже получившие боевой опыт, передает корреспондент URA.RU. «Мы не против пойти, кому-то надо защищать страну. Мы победим. У меня был боевой опыт в командировках по Северной Осетии с 2008 года», — поделился мобилизованный челябинец Спартак Мамедов. Среди тех, кто отправился на спецоперацию есть и добровольцы Фото: Ольга Снопкова © URA.RU Как сообщил URA.RU военный комиссар Советского и Центрального районов Максим Маслов, в Екатеринбурге челябинцам выдадут форму, поставят на все виды обеспечения, далее они будут распределены по воинским подразделениям. Мобилизованных челябинцев ожидает общевойсковая подготовка по ведению боя и уроки оказания первой медицинской помощи. Также 6 сентября на службу были отправлены жители Калининского и Курчатовского районов Челябинска. На боевое слаживание в Екатеринбург было дислоцировано 85 человек. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации.

Более 60 жителей Советского и Центрального районов Челябинска, попавших под мобилизацию, утром 6 октября были отправлены в Екатеринбург в воинскую часть на прохождение боевого слаживания перед спецоперацией. Среди мобилизованных есть добровольцы и призывники, уже получившие боевой опыт, передает корреспондент URA.RU. «Мы не против пойти, кому-то надо защищать страну. Мы победим. У меня был боевой опыт в командировках по Северной Осетии с 2008 года», — поделился мобилизованный челябинец Спартак Мамедов. Как сообщил URA.RU военный комиссар Советского и Центрального районов Максим Маслов, в Екатеринбурге челябинцам выдадут форму, поставят на все виды обеспечения, далее они будут распределены по воинским подразделениям. Мобилизованных челябинцев ожидает общевойсковая подготовка по ведению боя и уроки оказания первой медицинской помощи. Также 6 сентября на службу были отправлены жители Калининского и Курчатовского районов Челябинска. На боевое слаживание в Екатеринбург было дислоцировано 85 человек. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации.