Песков отреагировал на слова Маска о выборе русских на востоке Украины

Дмитрий Песков отреагировал на слова Илона Маска о желании русских на востоке Украины быть с Россией

06 октября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова Илона Маска о желании русских на востоке Украины быть с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что восточные регионы Украины предпочитают Россию, являются констатацией реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это констатация реальности скорее. Это действительно реальное положение дел. На востоке Украины действительно испокон веков жило население, которое было русским населением. И, конечно, те люди, которые способны к вдумчивой обработке информации, которые способны к анализу, к констатации реальности, они приходят к такому выводу, и они это подтверждают. И таких людей немало», — убежден Песков. Восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России, заявил владелец SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в своем Twitter (заблокирован на территории РФ), отвечая сенатору США Линдси Грэму. Ранее Маск призвал провести повторные референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. По его мнению, таким образом можно разрешить конфликт России и Украины.

Слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что восточные регионы Украины предпочитают Россию, являются констатацией реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это констатация реальности скорее. Это действительно реальное положение дел. На востоке Украины действительно испокон веков жило население, которое было русским населением. И, конечно, те люди, которые способны к вдумчивой обработке информации, которые способны к анализу, к констатации реальности, они приходят к такому выводу, и они это подтверждают. И таких людей немало», — убежден Песков. Восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России, заявил владелец SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в своем Twitter (заблокирован на территории РФ), отвечая сенатору США Линдси Грэму. Ранее Маск призвал провести повторные референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. По его мнению, таким образом можно разрешить конфликт России и Украины.