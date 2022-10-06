Омбудсмен объяснила, что надо сделать свердловчанам, чтобы их не мобилизовали по ошибке

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова призвала военнообязанных земляков сообщить в военкоматы об изменениях в своем статусе

06 октября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Аппарат омбудсмена Мерзляковой работает с каждым обращением на горячую линию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пока в Свердловской области приостановлена отправка мобилизованных, военнообязанные мужчины могут внести поправки об изменении своего статуса в учетные документы военкоматов. Свое обращение к землякам региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова передала через корреспондента URA.RU во время своей поездки в 32-й военный городок. «До 10 октября в Свердловской области приостановлена частичная мобилизация. Сейчас есть время и возможность внести поправки о своем статусе в военно-учетный стол. Очень прошу вас сообщить в военкоматы обо всех изменениях в семье и в состоянии здоровья, если они случились в вашей жизни», — обратилась к землякам Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен уточнила, что мужчины, попадающие под мобилизацию, должны информировать военкомат, если они остались одинокими отцами, либо имеют на иждивении ребенка с тяжелой инвалидностью, либо их супруга беременна четвертым ребенком, либо в состоянии здоровья военнообязанного произошли серьезные изменения. «В военкоматы должна быть подана вся информация о вашем положении, которая влияет на призыв», — объяснила Мерзлякова. Ранее омбудсмен заявила, что ей удалось вернуть в семьи 139 свердловчан, мобилизованных на фронт. В качестве примеров она назвала отца-одиночку и мужчину, чья жена ждет четвертого ребенка.

Пока в Свердловской области приостановлена отправка мобилизованных, военнообязанные мужчины могут внести поправки об изменении своего статуса в учетные документы военкоматов. Свое обращение к землякам региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова передала через корреспондента URA.RU во время своей поездки в 32-й военный городок. «До 10 октября в Свердловской области приостановлена частичная мобилизация. Сейчас есть время и возможность внести поправки о своем статусе в военно-учетный стол. Очень прошу вас сообщить в военкоматы обо всех изменениях в семье и в состоянии здоровья, если они случились в вашей жизни», — обратилась к землякам Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен уточнила, что мужчины, попадающие под мобилизацию, должны информировать военкомат, если они остались одинокими отцами, либо имеют на иждивении ребенка с тяжелой инвалидностью, либо их супруга беременна четвертым ребенком, либо в состоянии здоровья военнообязанного произошли серьезные изменения. «В военкоматы должна быть подана вся информация о вашем положении, которая влияет на призыв», — объяснила Мерзлякова. Ранее омбудсмен заявила, что ей удалось вернуть в семьи 139 свердловчан, мобилизованных на фронт. В качестве примеров она назвала отца-одиночку и мужчину, чья жена ждет четвертого ребенка.