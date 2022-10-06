Два уральских парашютиста получили травмы во время показательных выступлений на военном полигоне «Свердловский». Один из экстремалов получил травму бедра, его увезли в больницу. Второй парашютист Вячеслав травмировал ногу, но отказался от госпитализации.
«Наверное, перелом. Это моя личная ошибка, неправильно поставил ногу», — передает слова Вячеслава Е1.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил чемпионат России по высокоточной стрельбе, где впервые высказался о мобилизации. Позже Мэр взял в руки ружье и продемонстрировал свои навыки в стрельбе.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области призовут 9,7 тысяч человек.
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