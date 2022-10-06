На Свердловском полигоне два парашютиста получили травмы. Видео 07 октября 2022 в 11:45 Размер текста - 17 + Парашютистам оказали квалифицированную медицинскую помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два уральских парашютиста получили травмы во время показательных выступлений на военном полигоне «Свердловский». Один из экстремалов получил травму бедра, его увезли в больницу. Второй парашютист Вячеслав травмировал ногу, но отказался от госпитализации. «Наверное, перелом. Это моя личная ошибка, неправильно поставил ногу», — передает слова Вячеслава Е1. Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил чемпионат России по высокоточной стрельбе, где впервые высказался о мобилизации. Позже Мэр взял в руки ружье и продемонстрировал свои навыки в стрельбе. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области призовут 9,7 тысяч человек. Два уральских парашютиста получили травмы во время показательных выступлений на военном полигоне «Свердловский». Один из экстремалов получил травму бедра, его увезли в больницу. Второй парашютист Вячеслав травмировал ногу, но отказался от госпитализации. «Наверное, перелом. Это моя личная ошибка, неправильно поставил ногу», — передает слова Вячеслава Е1. Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил чемпионат России по высокоточной стрельбе, где впервые высказался о мобилизации. Позже Мэр взял в руки ружье и продемонстрировал свои навыки в стрельбе. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области призовут 9,7 тысяч человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям