06 октября 2022

На Свердловском полигоне два парашютиста получили травмы. Видео

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Тактико-специальное учение
Парашютистам оказали квалифицированную медицинскую помощь Фото:

Два уральских парашютиста получили травмы во время показательных выступлений на военном полигоне «Свердловский». Один из экстремалов получил травму бедра, его увезли в больницу. Второй парашютист Вячеслав травмировал ногу, но отказался от госпитализации.

«Наверное, перелом. Это моя личная ошибка, неправильно поставил ногу», — передает слова Вячеслава Е1.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил чемпионат России по высокоточной стрельбе, где впервые высказался о мобилизации. Позже Мэр взял в руки ружье и продемонстрировал свои навыки в стрельбе.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области призовут 9,7 тысяч человек.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Два уральских парашютиста получили травмы во время показательных выступлений на военном полигоне «Свердловский». Один из экстремалов получил травму бедра, его увезли в больницу. Второй парашютист Вячеслав травмировал ногу, но отказался от госпитализации. «Наверное, перелом. Это моя личная ошибка, неправильно поставил ногу», — передает слова Вячеслава Е1. Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил чемпионат России по высокоточной стрельбе, где впервые высказался о мобилизации. Позже Мэр взял в руки ружье и продемонстрировал свои навыки в стрельбе. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области призовут 9,7 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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