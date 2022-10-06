Мэр Екатеринбурга раскрыл, грозит ли чиновникам мобилизация

Алексей Орлов приехал на полигон, где тренируются мобилизованные

07 октября 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Мэр Орлов прибыл на полигон Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил чемпионат России по высокоточной стрельбе, где впервые высказался о мобилизации чиновников. Мэр взял в руки ружье и продемонстрировал свои навыки в стрельбе. «У нас в основном бронированные ребята. Потому что их работа связана с жизнеобеспечением населения и управлением городским хозяйством. У нас никто не бегает. Ни от военкоматов, никуда. Я категорический противник. Те, кто должен служить и должен быть мобилизован, безусловно, будут мобилизованы. Мы сейчас как раз занимаемся сверкой учетов с военкоматом, отрабатываем наш мобилизационный отдел», — передает слова Орлова Е1. Ранее URA.RU писало, что отправка мобилизованных в Свердловской области переносится до особого указания из ЦВО. Это стало реакцией на множественные публикации в СМИ, включая URA.RU. Утром 2 октября агентство выяснило, что отправки могут возобновиться 10 октября. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области призовут 9,7 тысяч человек.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил чемпионат России по высокоточной стрельбе, где впервые высказался о мобилизации чиновников. Мэр взял в руки ружье и продемонстрировал свои навыки в стрельбе. «У нас в основном бронированные ребята. Потому что их работа связана с жизнеобеспечением населения и управлением городским хозяйством. У нас никто не бегает. Ни от военкоматов, никуда. Я категорический противник. Те, кто должен служить и должен быть мобилизован, безусловно, будут мобилизованы. Мы сейчас как раз занимаемся сверкой учетов с военкоматом, отрабатываем наш мобилизационный отдел», — передает слова Орлова Е1. Ранее URA.RU писало, что отправка мобилизованных в Свердловской области переносится до особого указания из ЦВО. Это стало реакцией на множественные публикации в СМИ, включая URA.RU. Утром 2 октября агентство выяснило, что отправки могут возобновиться 10 октября. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области призовут 9,7 тысяч человек.