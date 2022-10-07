В Свердловской области мобилизовали отца четверых детей

07 октября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова старается помочь мобилизованным по каждому обращению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Отца четверых детей из Свердловской области мобилизовали по повестке для участия в спецоперации. Сейчас его пытается вернуть домой региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Эту информацию URA.RU подтвердили сотрудники ее аппарата. «Мужчина, отец четырех детей, был призван по повестке, он уже убыл из Свердловской области. Его родные обратились на горячую линию. Сейчас нами делается все возможное, чтобы вернуть его домой», — пояснили URA.RU в региональном Аппарате уполномоченного по правам человека. Дело в том, что в личном деле мужчины указано наличие только троих детей. Информацию о младшем — четвертом — свердловчанин по каким-то причинам вовремя не предоставил в военкомат. Возникло недоразумение, ему была отправлена повестка, пояснили сотрудники аппарата. Ранее Татьяна Мерзлякова обратилась к землякам и рассказала, что им нужно сделать, чтобы не быть мобилизованными по ошибке. Военнообязанные свердловчане должны вовремя подать в учетные документы все сведения о своем статусе, объясняла омбудсмен.

Отца четверых детей из Свердловской области мобилизовали по повестке для участия в спецоперации. Сейчас его пытается вернуть домой региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Эту информацию URA.RU подтвердили сотрудники ее аппарата. «Мужчина, отец четырех детей, был призван по повестке, он уже убыл из Свердловской области. Его родные обратились на горячую линию. Сейчас нами делается все возможное, чтобы вернуть его домой», — пояснили URA.RU в региональном Аппарате уполномоченного по правам человека. Дело в том, что в личном деле мужчины указано наличие только троих детей. Информацию о младшем — четвертом — свердловчанин по каким-то причинам вовремя не предоставил в военкомат. Возникло недоразумение, ему была отправлена повестка, пояснили сотрудники аппарата. Ранее Татьяна Мерзлякова обратилась к землякам и рассказала, что им нужно сделать, чтобы не быть мобилизованными по ошибке. Военнообязанные свердловчане должны вовремя подать в учетные документы все сведения о своем статусе, объясняла омбудсмен.