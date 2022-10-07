Власти челябинского района помогут семье умершего мобилизованного

После мобилизации мужчина умер в Еланском гарнизоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Аргаяшского района (Челябинская область) сообщила, что помогает семье умершего в Еланском гарнизоне 44-летнего мобилизованного. Специалисты соцобслуживания населения выехали в деревню Кызылбулак и подготовили родителям пакет документов для получения материальной помощи.

«Администрация района выражает искреннее сочувствие семье погибшего и не бросает в беде. Специалисты соцобслуживания населения выехали в деревню Кызылбулак. Там они помогли родителям собрать необходимый пакет документов для оформления материальной помощи из бюджета», — заявили в администрации района изданию «74.ру».

Ранее военком Челябинской области Андрей Максуров заявил, что житель Аргаяшского района, который скончался по возвращении из Еланского гарнизона (Свердловская область), не жаловался на здоровье. И у него нет данных, что мужчина мог скончаться в результате драки.

Как писало URA.RU, 3 октября стало известно о смертях трех мобилизованных, отправленных в Елань. Двое из них — уроженцы Курганской области. По словам депутата Госдумы Максима Иванова, что произошло с челябинцем — неясно. Мужчину вернули домой после того, как стало известно о его проблемах с печенью, но в СМИ также фигурирует версия о драке.