Екатеринбурженка перевела лже-целительнице миллион, чтобы вернуть мужа

08 октября 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Жительница Екатеринбурга нашла в интернете целительницу, которая обещала помочь ей наладить отношения с мужем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 42-летняя местная жительница заплатила больше миллиона рублей злоумышленнице, которая обещала ей помочь наладить отношения с мужем. Эти деньги ей пообещали вернуть, а когда обещание не исполнили, екатеринбурженка написала заявление в полицию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Заявительница рассказала, что с лета этого года ее отношения с супругом значительно ухудшились. Начались ссоры, во время одной из которых мужчина даже предложил развестись. Гражданка очень переживала по этому поводу и поделилась своей печалью с сестрой. Родственница, пытаясь помочь ей, не нашла ничего лучшего как посоветовать обратиться к какой-нибудь целительнице, и даже нашла в интернете подходящее объявление», — рассказывают в полиции. Екатеринбурженка связалась с «целительницей», и та пообещала ей помочь за 1000 рублей. Женщина перевела деньги, а затем расценки начали расти. При этом собеседница уверяла, что если резко прервать ритуал, муж заболеет. В общей сложности женщина перевела злоумышленнице 1 млн 111 тысяч рублей — это и собственные накопления, и деньги, взятые в кредит. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Екатеринбурге 42-летняя местная жительница заплатила больше миллиона рублей злоумышленнице, которая обещала ей помочь наладить отношения с мужем. Эти деньги ей пообещали вернуть, а когда обещание не исполнили, екатеринбурженка написала заявление в полицию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Заявительница рассказала, что с лета этого года ее отношения с супругом значительно ухудшились. Начались ссоры, во время одной из которых мужчина даже предложил развестись. Гражданка очень переживала по этому поводу и поделилась своей печалью с сестрой. Родственница, пытаясь помочь ей, не нашла ничего лучшего как посоветовать обратиться к какой-нибудь целительнице, и даже нашла в интернете подходящее объявление», — рассказывают в полиции. Екатеринбурженка связалась с «целительницей», и та пообещала ей помочь за 1000 рублей. Женщина перевела деньги, а затем расценки начали расти. При этом собеседница уверяла, что если резко прервать ритуал, муж заболеет. В общей сложности женщина перевела злоумышленнице 1 млн 111 тысяч рублей — это и собственные накопления, и деньги, взятые в кредит. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».