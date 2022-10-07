Свердловский депутат Госдумы пристыдила «паникеров», побежавших за гречкой

08 октября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Депутат Жанна Рябцева посоветовала паникерам в Крыму держать себя в руках и не скупать продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Жителям республики Крым стоит держать себя в руках, а не пытаться скупить всю еду в магазинах. Такое заявление сделала депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева у себя в telegram-канале. «ЖД сообщение с Крымом будет восстановлено в кратчайшие сроки, то есть уже сегодня. Так что всем паникерам, толпившимся в очередях за горючим и за гречкой должно быть стыдно. Держите себя в руках. Время военное», — написала Рябцева. Сегодня, 8 октября, на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате было прервано движение по мосту. Однако Минтранс РФ наладил альтернативные способы добраться до полуострова и с него: заработала паромная переправа, также существует сухопутный маршрут через новые российские регионы. Ранее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина.

Жителям республики Крым стоит держать себя в руках, а не пытаться скупить всю еду в магазинах. Такое заявление сделала депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева у себя в telegram-канале. «ЖД сообщение с Крымом будет восстановлено в кратчайшие сроки, то есть уже сегодня. Так что всем паникерам, толпившимся в очередях за горючим и за гречкой должно быть стыдно. Держите себя в руках. Время военное», — написала Рябцева. Сегодня, 8 октября, на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате было прервано движение по мосту. Однако Минтранс РФ наладил альтернативные способы добраться до полуострова и с него: заработала паромная переправа, также существует сухопутный маршрут через новые российские регионы. Ранее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина.