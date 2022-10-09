В Нижнем Тагиле скончался подполковник, служивший в колонии для бывших силовиков

В Нижнем Тагиле умер подполковник Владимир Чегодаев, возглавлявший ИК-13

На службе ушедший из жизни Владимир Чегодаев находился с 1995 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижнем Тагиле скоропостижно скончался заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе исправительной колонии №13 Владимир Чегодаев. Мужчина работал в колонии, которая предназначена для бывших работников правоохранительных и административных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

«8 октября скоропостижно скончался подполковник внутренней службы (в отставке) Чегодаев Владимир Анатольевич, заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе ИК-13 г. Нижний Тагил», — сообщает ведомство. Мужчина служил до апреля 2021 года.

С января 1995 года по сентябрь 2002 года Чегодаев проходил службу в Таможенных органах РФ, затем перешел на службу к Нижнетагильскому прокурору по надзору за соблюдением законов в ИУ. До выхода в отставку успел поработать в уголовно-исполнительной системе РФ и пройти службу в учебном центре ГУФСИН. Чегодаев был награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней.

Коллеги и родные подполковника вспоминают его, как любящего мужа, отца, деда, верного друга и отзывчивого сотрудника. В связи со смертью, руководство и коллектив ИК-13 выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Ранее URA.RU сообщало, что на 73-ем году ушел из жизни бывший замначальника межрегионального учебного центра свердловского ГУФСИН Анатолий Поздеев. Мужчина считается одним из основателей третьего учебного центра свердловского УВД. Он совместно с другими педагогами составлял программы обучения и собирал базу знаний для курсантов.

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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области