Путин заявил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток»

10 октября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что Киев «поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина не в первый раз пытается действовать террористическими методами: так, государство так же пыталось подорвать российский газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков „Турецкого потока“», — заявил глава государства во время заседания Совбеза РФ, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24».

Украина не в первый раз пытается действовать террористическими методами: так, государство так же пыталось подорвать российский газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков „Турецкого потока“», — заявил глава государства во время заседания Совбеза РФ, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24».