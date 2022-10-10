Путин заявил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток»

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Киев «поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками» Фото:

Украина не в первый раз пытается действовать террористическими методами: так, государство так же пыталось подорвать российский газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков „Турецкого потока“», — заявил глава государства во время заседания Совбеза РФ, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24».

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Украина не в первый раз пытается действовать террористическими методами: так, государство так же пыталось подорвать российский газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков „Турецкого потока“», — заявил глава государства во время заседания Совбеза РФ, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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