Путин заявил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток»

Владимир Путин заявил, что Киев «поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками»
Украина не в первый раз пытается действовать террористическими методами: так, государство так же пыталось подорвать российский газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков „Турецкого потока“», — заявил глава государства во время заседания Совбеза РФ, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews