Вице-губернатор ХМАО раскрыл условия проживания мобилизованных в Омске

Вице-губернатор ХМАО Тиртока: в Омске завершается обустройство палаточного лагеря для мобилизованных

10 октября 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

В учебных подразделениях югорчан прошли концерты, поднимающие дух мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В воинском гарнизоне Омска заканчивается обустройство палаточного лагеря для мобилизованных югорчан. Об этом сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока на заседании окружной комиссии по мобилизации. Ее трансляция велась в аккаунте губернатора Югры Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте». «В Омске в палаточном лагере организовано освещение, завершается монтаж централизованного водоснабжения, проведено укомплектование и доукомплектование необходимым вещевым и материально-техническим имуществом. Организовано дежурство микроавтобуса представителя Югры для информационной поддержки и сопровождения в Омске. В Екатеринбурге проведена работа по размещению мобилизованных граждан в казармах, все поставлены на довольствие, осуществляется медицинское сопровождение», — сказал Тиртока.



Более 97% мобилизованных размещены по подразделениям в соответствии с воинско-учетными специальностями. Идет тактическая и огневая подготовка, тренировки по слаживанию подразделений. Оставшиеся югорчане завершают получение обмундирования и также приступают к учебе. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отрицают начало второй волны мобилизации. В Югре пока не планируются новые отправки мобилизованных югорчан в военные учебные центры. Повестки пребывающим в запасе гражданам продолжают поступать для формирования мобилизационного резерва.

В воинском гарнизоне Омска заканчивается обустройство палаточного лагеря для мобилизованных югорчан. Об этом сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока на заседании окружной комиссии по мобилизации. Ее трансляция велась в аккаунте губернатора Югры Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте». «В Омске в палаточном лагере организовано освещение, завершается монтаж централизованного водоснабжения, проведено укомплектование и доукомплектование необходимым вещевым и материально-техническим имуществом. Организовано дежурство микроавтобуса представителя Югры для информационной поддержки и сопровождения в Омске. В Екатеринбурге проведена работа по размещению мобилизованных граждан в казармах, все поставлены на довольствие, осуществляется медицинское сопровождение», — сказал Тиртока. Более 97% мобилизованных размещены по подразделениям в соответствии с воинско-учетными специальностями. Идет тактическая и огневая подготовка, тренировки по слаживанию подразделений. Оставшиеся югорчане завершают получение обмундирования и также приступают к учебе. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отрицают начало второй волны мобилизации. В Югре пока не планируются новые отправки мобилизованных югорчан в военные учебные центры. Повестки пребывающим в запасе гражданам продолжают поступать для формирования мобилизационного резерва.