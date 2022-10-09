09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Вице-губернатор ХМАО раскрыл условия проживания мобилизованных в Омске

Вице-губернатор ХМАО Тиртока: в Омске завершается обустройство палаточного лагеря для мобилизованных
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, резервисты, мобилизованные, Армия россии
В учебных подразделениях югорчан прошли концерты, поднимающие дух мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

В воинском гарнизоне Омска заканчивается обустройство палаточного лагеря для мобилизованных югорчан. Об этом сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока на заседании окружной комиссии по мобилизации. Ее трансляция велась в аккаунте губернатора Югры Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте».

«В Омске в палаточном лагере организовано освещение, завершается монтаж централизованного водоснабжения, проведено укомплектование и доукомплектование необходимым вещевым и материально-техническим имуществом. Организовано дежурство микроавтобуса представителя Югры для информационной поддержки и сопровождения в Омске. В Екатеринбурге проведена работа по размещению мобилизованных граждан в казармах, все поставлены на довольствие, осуществляется медицинское сопровождение», — сказал Тиртока.

Более 97% мобилизованных размещены по подразделениям в соответствии с воинско-учетными специальностями. Идет тактическая и огневая подготовка, тренировки по слаживанию подразделений. Оставшиеся югорчане завершают получение обмундирования и также приступают к учебе.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отрицают начало второй волны мобилизации. В Югре пока не планируются новые отправки мобилизованных югорчан в военные учебные центры. Повестки пребывающим в запасе гражданам продолжают поступать для формирования мобилизационного резерва.

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В воинском гарнизоне Омска заканчивается обустройство палаточного лагеря для мобилизованных югорчан. Об этом сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока на заседании окружной комиссии по мобилизации. Ее трансляция велась в аккаунте губернатора Югры Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте». «В Омске в палаточном лагере организовано освещение, завершается монтаж централизованного водоснабжения, проведено укомплектование и доукомплектование необходимым вещевым и материально-техническим имуществом. Организовано дежурство микроавтобуса представителя Югры для информационной поддержки и сопровождения в Омске. В Екатеринбурге проведена работа по размещению мобилизованных граждан в казармах, все поставлены на довольствие, осуществляется медицинское сопровождение», — сказал Тиртока. Более 97% мобилизованных размещены по подразделениям в соответствии с воинско-учетными специальностями. Идет тактическая и огневая подготовка, тренировки по слаживанию подразделений. Оставшиеся югорчане завершают получение обмундирования и также приступают к учебе. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отрицают начало второй волны мобилизации. В Югре пока не планируются новые отправки мобилизованных югорчан в военные учебные центры. Повестки пребывающим в запасе гражданам продолжают поступать для формирования мобилизационного резерва.
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