09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Власти ХМАО объяснили, подлежат ли мобилизации больные ВИЧ

Глава депздрава ХМАО Добровольский: югорчане, болеющие ВИЧ, не подлежат мобилизации.
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Комарова и родители инвалидов. Сургут, добровольский алексей
Глава депздрава ХМАО объяснил мобилизуют ли больных ВИЧ Фото:
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Мобилизация в России

Югорчане, болеющие ВИЧ, не подлежат мобилизации. Соответствующее заявление сделал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время прямого эфира заседания комиссии по мобилизации.

«Есть разные степени этой болезни. Окончательное решение будет принимать врачебная комиссия. Однако, на данный момент граждане с ВИЧ не подлежат мобилизации», — уточнил чиновник.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Мобилизации будут мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Югорчане, болеющие ВИЧ, не подлежат мобилизации. Соответствующее заявление сделал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время прямого эфира заседания комиссии по мобилизации. «Есть разные степени этой болезни. Окончательное решение будет принимать врачебная комиссия. Однако, на данный момент граждане с ВИЧ не подлежат мобилизации», — уточнил чиновник. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Мобилизации будут мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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