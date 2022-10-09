Власти ХМАО объяснили, подлежат ли мобилизации больные ВИЧ

Глава депздрава ХМАО объяснил мобилизуют ли больных ВИЧ
новость из сюжетаМобилизация в России
Югорчане, болеющие ВИЧ, не подлежат мобилизации. Соответствующее заявление сделал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время прямого эфира заседания комиссии по мобилизации.
«Есть разные степени этой болезни. Окончательное решение будет принимать врачебная комиссия. Однако, на данный момент граждане с ВИЧ не подлежат мобилизации», — уточнил чиновник.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Мобилизации будут мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.
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