10 октября 2022

Миллиардер Пумпянский попал под санкции Новой Зеландии

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, пумпянский дмитрий
Дмитрий Пумпянский внесен в санкционный список 11 октября Фото:

Уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский попал в санкционный список Новой Зеландии. Теперь въезд в эту страну ему запрещен всеми видами транспорта. Об этом свидетельствую данные санкционного списка МИД страны.

«Дмитрий Александрович Пумпянский. Запрет на поездки, на использование воздушных и других судов», — говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Новой Зеландии. Также миллиардера коснулся ряд других ограничений.

Кроме него, в список внесены более тысячи человек, среди которых основатель и председатель совета директоров группы ЕВРАЗ Александр Абрамов. Ко многим был применен «индивидуальный подход» при наложении санкций.

Ранее Пумпянский попал в санкционные списки Японии. В Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского. Санкции вводятся в течение нескольких лет и ужесточились после начала спецоперации России на Украине, стартовавшей 24 февраля — после восьмилетних обстрелов войсками ВСУ мирных жителей ДНР и ЛНР.

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Уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский попал в санкционный список Новой Зеландии. Теперь въезд в эту страну ему запрещен всеми видами транспорта. Об этом свидетельствую данные санкционного списка МИД страны. «Дмитрий Александрович Пумпянский. Запрет на поездки, на использование воздушных и других судов», — говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Новой Зеландии. Также миллиардера коснулся ряд других ограничений. Кроме него, в список внесены более тысячи человек, среди которых основатель и председатель совета директоров группы ЕВРАЗ Александр Абрамов. Ко многим был применен «индивидуальный подход» при наложении санкций. Ранее Пумпянский попал в санкционные списки Японии. В Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского. Санкции вводятся в течение нескольких лет и ужесточились после начала спецоперации России на Украине, стартовавшей 24 февраля — после восьмилетних обстрелов войсками ВСУ мирных жителей ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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