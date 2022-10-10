Миллиардер Пумпянский попал под санкции Новой Зеландии

Уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский попал в санкционный список Новой Зеландии. Теперь въезд в эту страну ему запрещен всеми видами транспорта. Об этом свидетельствую данные санкционного списка МИД страны.
«Дмитрий Александрович Пумпянский. Запрет на поездки, на использование воздушных и других судов», — говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Новой Зеландии. Также миллиардера коснулся ряд других ограничений.
Кроме него, в список внесены более тысячи человек, среди которых основатель и председатель совета директоров группы ЕВРАЗ Александр Абрамов. Ко многим был применен «индивидуальный подход» при наложении санкций.
Ранее Пумпянский попал в санкционные списки Японии. В Гибралтаре арестовали яхту Пумпянского. Санкции вводятся в течение нескольких лет и ужесточились после начала спецоперации России на Украине, стартовавшей 24 февраля — после восьмилетних обстрелов войсками ВСУ мирных жителей ДНР и ЛНР.
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