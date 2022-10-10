Уроженка Свердловской области Анна (имя изменено — прим. ред.) еще в феврале добровольно отправилась принять участие в спецоперации. Спустя полгода женщина рассказала, как проходит ее служба. Видео с пулеметчицей опубликовано в сообществе «НеПодслушано | Свердловская область» в социальной сети «ВКонтакте».
«Я пулеметчик разведгруппы, на военную службу пошла в 2014 году. Вопрос моего участия в СВО для меня даже не стоял. Я как патриот своей родины, в прошлом военнослужащий РФ, ни минуты не сомневалась, что должна участвовать в отстаивании интересов своего государства», — рассказала Анна.
По ее словам, минометные обстрелы, работа танка, свист пуль над головой ей не страшны. «На фронте понимаешь ценность человеческой жизни, насколько она скоротечна, начинаешь ценить каждый момент», — подытожила доброволец СВО.
Ранее свердловский военком раскрыл, будут ли призывать женщин на фронт. По его словам, в данный момент нет необходимости призыва женщин в Вооруженные силы.
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