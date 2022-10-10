Свердловская пулеметчица рассказала, как полгода защищает Донбасс. Видео

Пулеметчица из Свердловской области с февраля принимает участие в спецоперации

11 октября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Свердловчанка добровольно отправилась на фронт (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженка Свердловской области Анна (имя изменено — прим. ред.) еще в феврале добровольно отправилась принять участие в спецоперации. Спустя полгода женщина рассказала, как проходит ее служба. Видео с пулеметчицей опубликовано в сообществе «НеПодслушано | Свердловская область» в социальной сети «ВКонтакте». «Я пулеметчик разведгруппы, на военную службу пошла в 2014 году. Вопрос моего участия в СВО для меня даже не стоял. Я как патриот своей родины, в прошлом военнослужащий РФ, ни минуты не сомневалась, что должна участвовать в отстаивании интересов своего государства», — рассказала Анна. По ее словам, минометные обстрелы, работа танка, свист пуль над головой ей не страшны. «На фронте понимаешь ценность человеческой жизни, насколько она скоротечна, начинаешь ценить каждый момент», — подытожила доброволец СВО. Ранее свердловский военком раскрыл, будут ли призывать женщин на фронт. По его словам, в данный момент нет необходимости призыва женщин в Вооруженные силы.

Уроженка Свердловской области Анна (имя изменено — прим. ред.) еще в феврале добровольно отправилась принять участие в спецоперации. Спустя полгода женщина рассказала, как проходит ее служба. Видео с пулеметчицей опубликовано в сообществе «НеПодслушано | Свердловская область» в социальной сети «ВКонтакте». «Я пулеметчик разведгруппы, на военную службу пошла в 2014 году. Вопрос моего участия в СВО для меня даже не стоял. Я как патриот своей родины, в прошлом военнослужащий РФ, ни минуты не сомневалась, что должна участвовать в отстаивании интересов своего государства», — рассказала Анна. По ее словам, минометные обстрелы, работа танка, свист пуль над головой ей не страшны. «На фронте понимаешь ценность человеческой жизни, насколько она скоротечна, начинаешь ценить каждый момент», — подытожила доброволец СВО. Ранее свердловский военком раскрыл, будут ли призывать женщин на фронт. По его словам, в данный момент нет необходимости призыва женщин в Вооруженные силы.