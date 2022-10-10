10 октября 2022

Свердловская пулеметчица рассказала, как полгода защищает Донбасс. Видео

Пулеметчица из Свердловской области с февраля принимает участие в спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, резервисты, стрельба из пулемета
Свердловчанка добровольно отправилась на фронт (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженка Свердловской области Анна (имя изменено — прим. ред.) еще в феврале добровольно отправилась принять участие в спецоперации. Спустя полгода женщина рассказала, как проходит ее служба. Видео с пулеметчицей опубликовано в сообществе «НеПодслушано | Свердловская область» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я пулеметчик разведгруппы, на военную службу пошла в 2014 году. Вопрос моего участия в СВО для меня даже не стоял. Я как патриот своей родины, в прошлом военнослужащий РФ, ни минуты не сомневалась, что должна участвовать в отстаивании интересов своего государства», — рассказала Анна.

По ее словам, минометные обстрелы, работа танка, свист пуль над головой ей не страшны. «На фронте понимаешь ценность человеческой жизни, насколько она скоротечна, начинаешь ценить каждый момент», — подытожила доброволец СВО.

Ранее свердловский военком раскрыл, будут ли призывать женщин на фронт. По его словам, в данный момент нет необходимости призыва женщин в Вооруженные силы.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Уроженка Свердловской области Анна (имя изменено — прим. ред.) еще в феврале добровольно отправилась принять участие в спецоперации. Спустя полгода женщина рассказала, как проходит ее служба. Видео с пулеметчицей опубликовано в сообществе «НеПодслушано | Свердловская область» в социальной сети «ВКонтакте». «Я пулеметчик разведгруппы, на военную службу пошла в 2014 году. Вопрос моего участия в СВО для меня даже не стоял. Я как патриот своей родины, в прошлом военнослужащий РФ, ни минуты не сомневалась, что должна участвовать в отстаивании интересов своего государства», — рассказала Анна. По ее словам, минометные обстрелы, работа танка, свист пуль над головой ей не страшны. «На фронте понимаешь ценность человеческой жизни, насколько она скоротечна, начинаешь ценить каждый момент», — подытожила доброволец СВО. Ранее свердловский военком раскрыл, будут ли призывать женщин на фронт. По его словам, в данный момент нет необходимости призыва женщин в Вооруженные силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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