Минобороны Белоруссии обозначило задачи совместной с Россией группировки войск

Задачи развертываемой группировки войск России и Белорусии несут оборонительный характер и будут направлены на реагирование на обстановку рядом с границами. Об этом сообщил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.
«Задачи региональной группировки войск сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ», — заявил Хренин РИА «Новости». Глава министерства также добавил, что в зависимости от угроз может происходить перегруппировка для прикрытия отдельных направлений.
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Задачи развертываемой группировки войск России и Белорусии несут оборонительный характер и будут направлены на реагирование на обстановку рядом с границами. Об этом сообщил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. «Задачи региональной группировки войск сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ», — заявил Хренин РИА «Новости». Глава министерства также добавил, что в зависимости от угроз может происходить перегруппировка для прикрытия отдельных направлений. Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной группировки войск. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что совместная группировка будет действовать в разных областях, в том числе обороны.