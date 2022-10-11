Минобороны Белоруссии обозначило задачи совместной с Россией группировки войск

11 октября 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Министр обороны Белоруссии назвал задачи совместной с Россией группировки войск сугубо оборонительными Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Задачи развертываемой группировки войск России и Белорусии несут оборонительный характер и будут направлены на реагирование на обстановку рядом с границами. Об этом сообщил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. «Задачи региональной группировки войск сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ», — заявил Хренин РИА «Новости». Глава министерства также добавил, что в зависимости от угроз может происходить перегруппировка для прикрытия отдельных направлений. Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной группировки войск. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что совместная группировка будет действовать в разных областях, в том числе обороны.

Задачи развертываемой группировки войск России и Белорусии несут оборонительный характер и будут направлены на реагирование на обстановку рядом с границами. Об этом сообщил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. «Задачи региональной группировки войск сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ», — заявил Хренин РИА «Новости». Глава министерства также добавил, что в зависимости от угроз может происходить перегруппировка для прикрытия отдельных направлений. Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной группировки войск. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что совместная группировка будет действовать в разных областях, в том числе обороны.