Коттедж продают за 20 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми продают построенный по канадской технологии коттедж с вековыми соснами на участке. Дом находится рядом с Закамским бором и оценивается в 20 миллионов рублей, пишут в объявлении на сайте Avito.

«Коттедж в живописном месте с городским комфортом, в 10 минутах от центра города. Дом построен по современной канадской технологии, очень теплый. Участок с реликтовыми соснами находится в непосредственной близости с заповедной территорией Закамского бора», — рассказывают в объявлении.

Дом площадью 212 квадратных метров продают за 20 миллионов рублей. По словам владельцев, участок в 10 соток можно расширить до 36 соток, купив смежные участки. Коттедж предлагают купить любителям природы. «Предоставляется уникальная возможность наслаждаться первозданной красотой природы в экологически чистом сосновом бору», — утверждают владельцы.

Ранее в Перми продавали коттедж с многолетними соснами и елями на участке. Стоимость дома площадью 150 квадратных метров оценили в 12,5 млн рублей.