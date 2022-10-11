11 октября 2022

В Перми продают коттедж с вековыми соснами на участке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, коттедж, солнечная долина, стройка
Коттедж продают за 20 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В Перми продают построенный по канадской технологии коттедж с вековыми соснами на участке. Дом находится рядом с Закамским бором и оценивается в 20 миллионов рублей, пишут в объявлении на сайте Avito.

«Коттедж в живописном месте с городским комфортом, в 10 минутах от центра города. Дом построен по современной канадской технологии, очень теплый. Участок с реликтовыми соснами находится в непосредственной близости с заповедной территорией Закамского бора», — рассказывают в объявлении.

Дом площадью 212 квадратных метров продают за 20 миллионов рублей. По словам владельцев, участок в 10 соток можно расширить до 36 соток, купив смежные участки. Коттедж предлагают купить любителям природы. «Предоставляется уникальная возможность наслаждаться первозданной красотой природы в экологически чистом сосновом бору», — утверждают владельцы.

Ранее в Перми продавали коттедж с многолетними соснами и елями на участке. Стоимость дома площадью 150 квадратных метров оценили в 12,5 млн рублей.

Коттедж с вековыми соснами на участке продают за 20 миллионов рублей

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В Перми продают построенный по канадской технологии коттедж с вековыми соснами на участке. Дом находится рядом с Закамским бором и оценивается в 20 миллионов рублей, пишут в объявлении на сайте Avito. «Коттедж в живописном месте с городским комфортом, в 10 минутах от центра города. Дом построен по современной канадской технологии, очень теплый. Участок с реликтовыми соснами находится в непосредственной близости с заповедной территорией Закамского бора», — рассказывают в объявлении. Дом площадью 212 квадратных метров продают за 20 миллионов рублей. По словам владельцев, участок в 10 соток можно расширить до 36 соток, купив смежные участки. Коттедж предлагают купить любителям природы. «Предоставляется уникальная возможность наслаждаться первозданной красотой природы в экологически чистом сосновом бору», — утверждают владельцы. Ранее в Перми продавали коттедж с многолетними соснами и елями на участке. Стоимость дома площадью 150 квадратных метров оценили в 12,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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