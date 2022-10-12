12 октября 2022

Макрон намерен позвонить Путину

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Макрон заявил, что продолжит вести диалог с Путиным Фото:
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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал связаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2.

«Очевидно, что я буду продолжать с ним [президентом России Владимиром Путиным] говорить. Когда будет необходимо, я буду с ним говорить», — сказал Макрон в интервью телеканалу France 2. Он сообщил, что крайний телефонный разговор с Путиным состоялся недавно, он длился два часа. По его словам, речь шла об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Ранее сообщалось, что Путин не доверяет Макрону в связи с тем, что последний продолжает быть лояльным НАТО, несмотря на его слова об обратном. Об этом сообщало Boulevard Voltaire.

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал связаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2. «Очевидно, что я буду продолжать с ним [президентом России Владимиром Путиным] говорить. Когда будет необходимо, я буду с ним говорить», — сказал Макрон в интервью телеканалу France 2. Он сообщил, что крайний телефонный разговор с Путиным состоялся недавно, он длился два часа. По его словам, речь шла об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Ранее сообщалось, что Путин не доверяет Макрону в связи с тем, что последний продолжает быть лояльным НАТО, несмотря на его слова об обратном. Об этом сообщало Boulevard Voltaire.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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