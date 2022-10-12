Макрон намерен позвонить Путину

13 октября 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Макрон заявил, что продолжит вести диалог с Путиным Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал связаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2. «Очевидно, что я буду продолжать с ним [президентом России Владимиром Путиным] говорить. Когда будет необходимо, я буду с ним говорить», — сказал Макрон в интервью телеканалу France 2. Он сообщил, что крайний телефонный разговор с Путиным состоялся недавно, он длился два часа. По его словам, речь шла об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Ранее сообщалось, что Путин не доверяет Макрону в связи с тем, что последний продолжает быть лояльным НАТО, несмотря на его слова об обратном. Об этом сообщало Boulevard Voltaire.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал связаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2. «Очевидно, что я буду продолжать с ним [президентом России Владимиром Путиным] говорить. Когда будет необходимо, я буду с ним говорить», — сказал Макрон в интервью телеканалу France 2. Он сообщил, что крайний телефонный разговор с Путиным состоялся недавно, он длился два часа. По его словам, речь шла об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Ранее сообщалось, что Путин не доверяет Макрону в связи с тем, что последний продолжает быть лояльным НАТО, несмотря на его слова об обратном. Об этом сообщало Boulevard Voltaire.