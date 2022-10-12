Челябинские аграрии выделили до 50 тысяч на каждого мобилизованного сотрудника

13 октября 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Агрофирмы помогают мобилизованным сотрудникам собрать необходимое на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ряд предприятий аграрной сферы Челябинской области на каждого мобилизованного сотрудника выплачивает от 10 до 50 тысяч рублей. О помощи призывникам URA.RU рассказали в пресс-службе минсельхоза региона. «Единовременное денежное пособие от 10 тысяч до 50 тысяч рублей выплачивают мобилизованным сотрудникам несколько компаний. Среди них: компания „Ресурс“, птицефабрика „Челябинская“, „Равис“, „Чурилово“ и „Агропарк Урал“, „Российское молоко“, фабрика „Фрост“, „Первый хлебокомбинат“», — сообщили URA.RU в минсельхозе. Полную экипировку сотрудникам обеспечили в «Ситно». Технические средства, спецодежду для призывников приобретают «Чебаркульская птица», «Троицкий элеватор», «Сигма», «Таврия». Среди оказавших помощь есть много небольших и средних компаний. В Кизильском районе помощь мобилизованным и их семьям оказали «Яик», «Потапов», хозяйства «Импульс», «Березки», «Спектр», фермеры Валерий Дурды, Марат Аратуров и Сергей Косырев. Поддержку также оказали аграрии Аргаяшского, Карталинского, Каслинского и Катав-Ивановского районов. В минсельхозе отметили активистов Кунашакского, Кусинского, Нагайбакского, Нязепетровского и Пластовского районов. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Приоритетными для фронта специальностями являются артиллеристы, танкисты и разведчики.

Ряд предприятий аграрной сферы Челябинской области на каждого мобилизованного сотрудника выплачивает от 10 до 50 тысяч рублей. О помощи призывникам URA.RU рассказали в пресс-службе минсельхоза региона. «Единовременное денежное пособие от 10 тысяч до 50 тысяч рублей выплачивают мобилизованным сотрудникам несколько компаний. Среди них: компания „Ресурс“, птицефабрика „Челябинская“, „Равис“, „Чурилово“ и „Агропарк Урал“, „Российское молоко“, фабрика „Фрост“, „Первый хлебокомбинат“», — сообщили URA.RU в минсельхозе. Полную экипировку сотрудникам обеспечили в «Ситно». Технические средства, спецодежду для призывников приобретают «Чебаркульская птица», «Троицкий элеватор», «Сигма», «Таврия». Среди оказавших помощь есть много небольших и средних компаний. В Кизильском районе помощь мобилизованным и их семьям оказали «Яик», «Потапов», хозяйства «Импульс», «Березки», «Спектр», фермеры Валерий Дурды, Марат Аратуров и Сергей Косырев. Поддержку также оказали аграрии Аргаяшского, Карталинского, Каслинского и Катав-Ивановского районов. В минсельхозе отметили активистов Кунашакского, Кусинского, Нагайбакского, Нязепетровского и Пластовского районов. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Приоритетными для фронта специальностями являются артиллеристы, танкисты и разведчики.