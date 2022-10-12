12 октября 2022

Свердловская ФСБ рассекретила кадры допроса анархиста, планировавшего взорвать склад боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
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На допросе мужчина признался, что испугался и решил отказаться от вступления в нацбатальон Фото:

Свердловчанин, который хотел подорвать склад с боеприпасами и железнодорожные пути, самостоятельно связался с представителями нацбатальона, но позже передумал совершать диверсии. Видео с допросом мужчины URA.RU предоставил осведомленный источник.

«Я написал туда с целью вступить в этот нацбатальон, спросил, как к ним попасть. Со временем на меня вышел Александр, предложил мне поджигать военкоматы, отделы полиции, воинские части и так далее. Он скорее всего был сотрудником СБУ», — заявил задержанный.

По его словам, куратор с Украины предоставлял ему литературу, в которой были инструкции по приготовлению взрывчатых веществ. «Через некоторое время я понял, что поступаю плохо, и отказался от этой затеи, передумал куда-либо ехать и перестал общаться с этим человеком. Считаю, что я поступил плохо, так как эти действия могли привести к жертвам», — признался приверженец анархизма.

Ранее сотрудники УФСБ по Свердловской области поймали в Екатеринбурге мужчину, который придерживался идеи анархизма. Он под руководством куратора с Украины планировал взорвать склад боеприпасов Минобороны РФ и разрушить железнодорожные пути. Также днем ранее силовики задержали мужчину, готовившегося взорвать военкомат Нижнего Тагила.

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Свердловчанин, который хотел подорвать склад с боеприпасами и железнодорожные пути, самостоятельно связался с представителями нацбатальона, но позже передумал совершать диверсии. Видео с допросом мужчины URA.RU предоставил осведомленный источник. «Я написал туда с целью вступить в этот нацбатальон, спросил, как к ним попасть. Со временем на меня вышел Александр, предложил мне поджигать военкоматы, отделы полиции, воинские части и так далее. Он скорее всего был сотрудником СБУ», — заявил задержанный. По его словам, куратор с Украины предоставлял ему литературу, в которой были инструкции по приготовлению взрывчатых веществ. «Через некоторое время я понял, что поступаю плохо, и отказался от этой затеи, передумал куда-либо ехать и перестал общаться с этим человеком. Считаю, что я поступил плохо, так как эти действия могли привести к жертвам», — признался приверженец анархизма. Ранее сотрудники УФСБ по Свердловской области поймали в Екатеринбурге мужчину, который придерживался идеи анархизма. Он под руководством куратора с Украины планировал взорвать склад боеприпасов Минобороны РФ и разрушить железнодорожные пути. Также днем ранее силовики задержали мужчину, готовившегося взорвать военкомат Нижнего Тагила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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