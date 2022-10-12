Анархист из Екатеринбурга, пойманный ФСБ, готовился взорвать склад боеприпасов и железную дорогу

13 октября 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Задержание прошло 12 октября в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бойцы УФСБ по Свердловской области поймали в Екатеринбурге приверженца анархизма, который под руководством куратора с Украины собирался взорвать склад боеприпасов Минобороны РФ и разрушить железнодорожные пути. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Задержанный собирался взорвать склад Минобороны, на котором хранились боеприпасы. Такое задание он получил от своего куратора из спецслужб Украины. Сам екатеринбуржец еще предлагал сломать рельсы на железной дороге», — сообщил собеседник агентства. На допросе задержанный во всем признался и рассказал, что получал от куратора инструкции, как собирать взрывчатку и приготовить зажигательные смеси. Однако за его перепиской с представителем Украины следили бойцы ФСБ, которые нашли екатеринбуржца и задержали его 12 октября. Он помог силовикам, предоставив и всю необходимую информацию, отказался от совершения преступлений, после чего был отпущен на свободу. За его деятельностью продолжат следить. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там подтвердили факт задержания, однако не стали сообщать подробностей, ссылаясь на девятую статью Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № ФЗ-40 «О федеральной службе безопасности» Ранее URA.RU сообщало о задержании мужчины, готовившегося взорвать военкомат Нижнего Тагила. Мужчину нашли на одной из улиц города, скрутили и после допроса доставили в СИЗО.

Бойцы УФСБ по Свердловской области поймали в Екатеринбурге приверженца анархизма, который под руководством куратора с Украины собирался взорвать склад боеприпасов Минобороны РФ и разрушить железнодорожные пути. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Задержанный собирался взорвать склад Минобороны, на котором хранились боеприпасы. Такое задание он получил от своего куратора из спецслужб Украины. Сам екатеринбуржец еще предлагал сломать рельсы на железной дороге», — сообщил собеседник агентства. На допросе задержанный во всем признался и рассказал, что получал от куратора инструкции, как собирать взрывчатку и приготовить зажигательные смеси. Однако за его перепиской с представителем Украины следили бойцы ФСБ, которые нашли екатеринбуржца и задержали его 12 октября. Он помог силовикам, предоставив и всю необходимую информацию, отказался от совершения преступлений, после чего был отпущен на свободу. За его деятельностью продолжат следить. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там подтвердили факт задержания, однако не стали сообщать подробностей, ссылаясь на девятую статью Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № ФЗ-40 «О федеральной службе безопасности» Ранее URA.RU сообщало о задержании мужчины, готовившегося взорвать военкомат Нижнего Тагила. Мужчину нашли на одной из улиц города, скрутили и после допроса доставили в СИЗО.