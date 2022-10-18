Экс-депутат Рады сообщил о пожарах на двух крупных ТЭЦ Украины

18 октября 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

ТЭЦ поражены в Киеве и Днепре Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине сообщают о двух пожарах на двух крупных тепловых станциях (ТЭЦ) — в Киеве и Днепре. Об этом сообщает экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Кадры из Днепра после попадания ракет по Приднепровской ТЭЦ», — написал он в своем telegram-канале. Кроме того, Кива уточнил, что ракеты поразили ТЭЦ и в Киеве, в связи с чем город частично остался без электричества. Ранее URA.RU сообщал о двух прилетах по Днепру. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

На Украине сообщают о двух пожарах на двух крупных тепловых станциях (ТЭЦ) — в Киеве и Днепре. Об этом сообщает экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Кадры из Днепра после попадания ракет по Приднепровской ТЭЦ», — написал он в своем telegram-канале. Кроме того, Кива уточнил, что ракеты поразили ТЭЦ и в Киеве, в связи с чем город частично остался без электричества. Ранее URA.RU сообщал о двух прилетах по Днепру. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.