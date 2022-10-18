Экс-депутат Рады сообщил о пожарах на двух крупных ТЭЦ Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозные дни. Тюмень, снег, зима, тэц
ТЭЦ поражены в Киеве и Днепре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине сообщают о двух пожарах на двух крупных тепловых станциях (ТЭЦ) — в Киеве и Днепре. Об этом сообщает экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Кадры из Днепра после попадания ракет по Приднепровской ТЭЦ», — написал он в своем telegram-канале. Кроме того, Кива уточнил, что ракеты поразили ТЭЦ и в Киеве, в связи с чем город частично остался без электричества.

Ранее URA.RU сообщал о двух прилетах по Днепру. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине сообщают о двух пожарах на двух крупных тепловых станциях (ТЭЦ) — в Киеве и Днепре. Об этом сообщает экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Кадры из Днепра после попадания ракет по Приднепровской ТЭЦ», — написал он в своем telegram-канале. Кроме того, Кива уточнил, что ракеты поразили ТЭЦ и в Киеве, в связи с чем город частично остался без электричества. Ранее URA.RU сообщал о двух прилетах по Днепру. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...