Экс-депутат Рады сообщил о пожарах на двух крупных ТЭЦ Украины

ТЭЦ поражены в Киеве и Днепре
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине сообщают о двух пожарах на двух крупных тепловых станциях (ТЭЦ) — в Киеве и Днепре. Об этом сообщает экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.
«Кадры из Днепра после попадания ракет по Приднепровской ТЭЦ», — написал он в своем telegram-канале. Кроме того, Кива уточнил, что ракеты поразили ТЭЦ и в Киеве, в связи с чем город частично остался без электричества.
Ранее URA.RU сообщал о двух прилетах по Днепру. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.
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