В офисе Зеленского сообщили о двух прилетах по Днепру

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
В офисе Владимира Зеленского сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о двух прилетах по Днепру. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

«2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)», — сообщает замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко в своем telegram-канале.

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о двух прилетах по Днепру. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. «2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)», — сообщает замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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