В офисе Зеленского сообщили о двух прилетах по Днепру

В офисе Владимира Зеленского сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепре
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о двух прилетах по Днепру. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.
«2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)», — сообщает замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко в своем telegram-канале.
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