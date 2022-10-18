Юрист Солдатова предупредила дачников о штрафах при подготовке участка к зиме

19 октября 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

Сжигать мусор на даче разрешено только в подготовленной яме или бочке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территориях частных домов и на землях общего пользования в населенных пунктах запрещено разводить костры и сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, кроме специально оборудованных мест и разрешенных способов. За нарушение этого требования дачникам грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Об этом россиян предупредила доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. «Избавляться от опавшей листвы, сухих веток на своих „шести сотках“ можно путем сжигания. Правда, <…> для этих целей нужна специальная яма — не менее 30 см глубиной и больше метра в диаметре. Либо можно использовать специальную металлическую конструкцию из негорючего материала — бак или бочку», — приводит советы эксперта агентство «Прайм». При этом, по словам Солдатовой, объем бочки должен быть не менее кубического метра, а располагаться она должна минимум в пяти метрах от жилых домов, в 100 метрах — от хвойного леса и 30 метров — от лиственного. В противном случае неисполнение этих правил грозит предупреждением или штрафом. Для физлиц он составляет от пяти до 15 тысяч рублей, для должностных — от 20 тысяч до 30 тысяч. Юрлицам в случае нарушения придется заплатить от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. Ранее юрист «Единого центра защиты» Андрей Горин в беседе с корреспондентом URA.RU рассказывал, что дачники, которые нелегально продают свой урожай на стихийных рынках или возле ярмарок, рискуют получить штраф от 500 до 2000 рублей. По его словам, они обязаны выплачивать налоги с полученной прибыли. Кроме того, садоводов могут оштрафовать за нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, свалку отходов на участке, несогласованное выкапывание котлована, мусор на участке и самострой. Наказать могут и за мойку машину на дачном участке. Размер штрафа в таком случае составит от трех до пяти тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На территориях частных домов и на землях общего пользования в населенных пунктах запрещено разводить костры и сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, кроме специально оборудованных мест и разрешенных способов. За нарушение этого требования дачникам грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Об этом россиян предупредила доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. «Избавляться от опавшей листвы, сухих веток на своих „шести сотках“ можно путем сжигания. Правда, <…> для этих целей нужна специальная яма — не менее 30 см глубиной и больше метра в диаметре. Либо можно использовать специальную металлическую конструкцию из негорючего материала — бак или бочку», — приводит советы эксперта агентство «Прайм». При этом, по словам Солдатовой, объем бочки должен быть не менее кубического метра, а располагаться она должна минимум в пяти метрах от жилых домов, в 100 метрах — от хвойного леса и 30 метров — от лиственного. В противном случае неисполнение этих правил грозит предупреждением или штрафом. Для физлиц он составляет от пяти до 15 тысяч рублей, для должностных — от 20 тысяч до 30 тысяч. Юрлицам в случае нарушения придется заплатить от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. Ранее юрист «Единого центра защиты» Андрей Горин в беседе с корреспондентом URA.RU рассказывал, что дачники, которые нелегально продают свой урожай на стихийных рынках или возле ярмарок, рискуют получить штраф от 500 до 2000 рублей. По его словам, они обязаны выплачивать налоги с полученной прибыли. Кроме того, садоводов могут оштрафовать за нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, свалку отходов на участке, несогласованное выкапывание котлована, мусор на участке и самострой. Наказать могут и за мойку машину на дачном участке. Размер штрафа в таком случае составит от трех до пяти тысяч рублей.