Юрист назвал штрафы, которые грозят дачникам после сбора урожая

25 августа 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Полиция имеет право пресечь незаконную торговлю садовыми овощами, сказал Андрей Горин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Дачники, которые нелегально продают свой урожай на стихийных рынках или возле ярмарок, рискуют получить штраф до 2000 рублей. Также они обязаны выплачивать налоги с полученной прибыли. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU юрист «Единого центра защиты» Андрей Горин. «В настоящий момент самым простым „каналом“ сбыта для простого дачника может быть небольшой стихийный рынок, который есть в любом городе, возле остановок, рядом с продуктовыми магазинами. Но в данной ситуации садовод рискует получить штраф за торговлю в неположенном месте. Он варьируется от 500 до 2000 рублей. На обычных городских рынках имеются так называемые социальные места. Предоставляются они всем желающим. Условия зависят от конкретной администрации рынка. Торговать на таких местах можно, не опасаясь за штрафы. Однако скорость торговли будет заметно ниже, в связи с конкуренцией», — сказал Андрей Горин. Более вероятно получить штраф при нелегальной торговле возле сезонных ярмарок, предупредил эксперт. «Можно обратится к организатору для подачи заявки на участие. Минусом в данном варианте может быть солидный взнос. Как правило, на данных ярмарках всегда присутствуют представители охраны правопорядка. И шанс получить штраф при попытке сбывать товар рядом с ней более высокий», — отметил юрист. Также легально обратиться на оптовую базу, но цены там занижены, добавил собеседник URA.RU. Данные варианты касаются только растительной продукции, остальную продавать просто нельзя, сообщил Андрей Горин. «Продукты животного происхождения, например, молоко, мясо, птица реализуются совсем по другим правилам, с большим контролем и строгими ограничениями», — заявил юрист. Он подчеркнул и важность уплаты налогов, которыми, по его словам, садоводы часто пренебрегают. «Практика рассмотрения дел по поводу неуплаты дачниками налогов есть, и сводится она к следующему: если соблюдаются условия, суды отказывают в иске, а если нет, то суд взыскивает долги», — заключил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дачники, которые нелегально продают свой урожай на стихийных рынках или возле ярмарок, рискуют получить штраф до 2000 рублей. Также они обязаны выплачивать налоги с полученной прибыли. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU юрист «Единого центра защиты» Андрей Горин. «В настоящий момент самым простым „каналом“ сбыта для простого дачника может быть небольшой стихийный рынок, который есть в любом городе, возле остановок, рядом с продуктовыми магазинами. Но в данной ситуации садовод рискует получить штраф за торговлю в неположенном месте. Он варьируется от 500 до 2000 рублей. На обычных городских рынках имеются так называемые социальные места. Предоставляются они всем желающим. Условия зависят от конкретной администрации рынка. Торговать на таких местах можно, не опасаясь за штрафы. Однако скорость торговли будет заметно ниже, в связи с конкуренцией», — сказал Андрей Горин. Более вероятно получить штраф при нелегальной торговле возле сезонных ярмарок, предупредил эксперт. «Можно обратится к организатору для подачи заявки на участие. Минусом в данном варианте может быть солидный взнос. Как правило, на данных ярмарках всегда присутствуют представители охраны правопорядка. И шанс получить штраф при попытке сбывать товар рядом с ней более высокий», — отметил юрист. Также легально обратиться на оптовую базу, но цены там занижены, добавил собеседник URA.RU. Данные варианты касаются только растительной продукции, остальную продавать просто нельзя, сообщил Андрей Горин. «Продукты животного происхождения, например, молоко, мясо, птица реализуются совсем по другим правилам, с большим контролем и строгими ограничениями», — заявил юрист. Он подчеркнул и важность уплаты налогов, которыми, по его словам, садоводы часто пренебрегают. «Практика рассмотрения дел по поводу неуплаты дачниками налогов есть, и сводится она к следующему: если соблюдаются условия, суды отказывают в иске, а если нет, то суд взыскивает долги», — заключил специалист.